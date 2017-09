LINDESNESREGIONEN Ferske tall fra Nav Vest-Agder viser at alle tre innlandskommunene har hatt en nedgang, mens Mandal og Lindesnes står på stedet hvil.

Audnedal med 1,1 prosent ledighet og Åseral med 1,6 prosent er begge på «pallen» i fylket, bare slått av Sirdal med 1,0 prosent ledighet.

I andre enden av skalaen finner vi Søgne og Sogndalen, begge med 3,7 prosent ledighet, og Kristiansand med 3,6 prosent.

Nedgang i fylket

For fylket som helhet har det også vært en nedgang på 118 personer siden utgangen av juli. Det betyr at 2987 personer er helt arbeidsledige, eller 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Det er fortsatt 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet, og nest høyest i landet, kun slått av Rogaland (3,8 prosent ledighet).

– Sammenliknet med for ett år siden har det vært en nedgang på 16 prosent i ledigheten. Omregnet i personer betyr det 553 færre ledige nå enn på samme tid i 2016. Det betyr at det skjer noe positivt med arbeidsmarkedet, sier avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder, Per Lund, i en pressemelding.

Blant de 118 personene som ikke lenger er arbeidsledige i Vest-Agder, var 30 personer langtidsledige.

– Nav har et høyt fokus på de som er langtidsledige. Derfor er det hyggelig å se at så mange av dem har gått ut av ledighetsstatistikken, forteller Lund.

Helt arbeidsledige i Lindesnesregionen

(julitallene i parentes)

Kommune Antall helt ledige Andel av arb.styrken Åseral 8 (9) 1,6% (1,8%) Audnedal 10 (15) 1,1% (1,7%) Marnardal 28 (32) 2,4% (2,7%) Lindesnes 67 (67) 2,7% (2,7%) Mandal 196 (195) 2,6% (2,6%)

Kilde: Nav Vest-Agder