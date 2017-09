LINDESNES Hovedredningssentralen Sør-Norge melder på Twitter at 5 belgiere i fritidsbåt ble berget til land av to tyskere i fritidsbåt onsdag ettermiddag.

– Søket er nå avblåst for vår del, sier Alf Erik Andersen i Redningsselskapet.

Redningsskøyta «Bill» og et Sea King-helikopter fra Hovedredningssentralen på Sola ble satt inn i søket da en nødrakett ble observert av tyske fiskere ved Vårøy. RS «Bill» fikk også bistand i søket fra et frakteskip som befant seg området.

Varslet ikke om at de hadde fått hjelp

Operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt bekrefter onsdag ettermiddag at det går greit med alle som var om bord i båten.

– Det er snakk om noen båtturister som har vært ute i båt for å fiske. De har fått motorproblemer som følger av et tau som har gått i propellen. Så har de valgt å skyte opp nødrakett for å få hjelp. Nødraketten blir sett av noen andre som er ute og fisker, og som varsler nødetatene. Det viser seg at de har fått hjelp fra en annen båt med folk som er ute og fisker, og at de tar turistene og båten med inn til land, uten at hverken Hovedredningssentralen eller politiet varsles, forklarer Hyberg.

Iverksatte redningsaksjon

I mellomtiden ble en stor redningsaksjon med blant annet redningsskøyte og Sea King-helikopter iverksatt.

– Det går greit med alle sammen og det var ikke noe dramatikk i det, ut over at det ble en kommunikasjonssvikt og at det ikke ble varslet om at de hadde fått hjelp fra en annen båt. Dermed måtte nødetatene forholde seg til at vi hadde en uavklart situasjon, forklarer Hyberg.

Redningsselskapet

Trodde båt var i nød

Alf Erik Andersen deltok i søket om bord på RS «Bill». Han mente det var stor sannsynlighet for at det var en båt i nød som hadde sendt opp nødraketten.

– Det er stor sannsynlighet for at det er en båt som har skutt den opp, og da skal den i prinsippet være i nød. Jeg ser ikke noe grunn til at noen skulle gått så langt ut i så store bølger for å skyte opp en falsk nødrakett, sier Andersen.

Petter Emil Wikøren

Søker etter mennesker og vrakrester

Andersen opplyste ved 14-tiden at det var grov sjø med en bølgehøyde på rundt fire meter i området.

– Vi har foreløpig ikke sett noe, men vi søker i området sammen med Sea King-helikopter og noen båter som er kalt inn i søket. Det er blant annet en lastebåt, en seilbåt og parkvesenets båt som bistår i letingen. Sistnevnte søker nå utenfor Hille, opplyste Andersen i 14-tiden.

– Hva leter dere etter?

– Vi prøver å se etter folk i sjøen, vrakrester, båter eller hva som helst som kan være relevant å se etter, sa han videre.

Ifølge Andersen skal de tyske fiskerne ha sett at nødraketten skal ha blitt skutt opp syd av Vårøy.