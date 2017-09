LINDESNES - Jeg har nå fått bekreftet at fire personer er plukket opp fra sjøen av en annen båt. De er nå fraktet til land. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men de har nok fått problemer. Søket er nå avblåst for får del, sier Alf Erik Andersen i Redningsselskapet.

Redningsskøyta «Bill» og et Sea King-helikopter fra Hovedredningssentralen på Sola ble satt inn i søket da en nødrakett ble observert av tyske fiskere ved Vårøy. RS Bill fikk også bistand i søket fra et frakteskip som befant seg området.

– Jeg kan bekrefte at vi er i gang med en leteaksjon utenfor Lindesnes. Det er tyske fiskere som har meldt fra om observasjon av nødraketter, sier Tom Erik Tørresvold i Redningsselskapet.

– Vi søker i området fra Udvåre og inn mot Lindesnes hvor rakettene skal være observert, sier Tørresvold til Lindesnes.

Tror båt er i nød

Alf Erik Andersen deltok i søket om bord på RS «Bill». Han mente det var stor sannsynlighet for at det var en båt i nød som hadde sendt opp nødraketten.

– Det er stor sannsynlighet for at det er en båt som har skutt den opp, og da skal den i prinsippet være i nød. Jeg ser ikke noe grunn til at noen skulle gått så langt ut i så store bølger for å skyte opp en falsk nødrakett, sier Andersen.

Søker etter mennesker og vrakrester

Andersen opplyste ved 14-tiden at det var grov sjø med en bølgehøyde på rundt fire meter i området.

– Vi har foreløpig ikke sett noe, men vi søker i området sammen med Sea King-helikopter og noen båter som er kalt inn i søket. Det er blant annet en lastebåt, en seilbåt og parkvesenets båt som bistår i letingen. Sistnevnte søker nå utenfor Hille, opplyste Andersen i 14-tiden.

– Hva leter dere etter?

– Vi prøver å se etter folk i sjøen, vrakrester, båter eller hva som helst som kan være relevant å se etter, sa han videre.

Ifølge Andersen skal de tyske fiskerne ha sett at nødraketten skal ha blitt skutt opp syd av Vårøy.

