Ordensforstyrrelse og slagsmål

POLITILOGGEN AGDER:

Kl.01.30, Kr.sand, Orden; en person er pågrepet etter å ha skallet til en dørvakt på et utested samt en polititjenestemann ifm pågripelse.

Kl.02.20, Kr.sand, Orden; flere slagsmål i sentrum. Bl.a i Markens gate og Vestre Strandgate. Flere personer pågrepet og kjørt arrest.

Kl.01.10, Tvedestrand: en person mistenkes for føring av båt med promille. Kjøres in for prøvetaking. Båtfører blåste til like under lovlig verdi. Blir dimmitert etter sjekk.

Kl.23.15, Trafikk, Birkeland; bil som har kjørt av veien. Bilfører har løpt fra stedet. Politiet lete etter personen.

Kl.22.00, E39 ved Rom; trafikkulykke. Påkjørsel bakfra. 3 personer blir kjørt Flekkefjord sykehus for sjekk. Manuell dirigering på stedet.