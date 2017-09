Travel natt for politiet

AGDER Politiet har hatt en travel natt og la følgende melding på Twitter i morges:

Agder i natt: Det har og vært flere meldinger på diverse forstyrrelser av nattero. Noe har blitt påtalt, andre har blitt nedprioritert og noe har politiet ikke hatt kapasitet til å dra ut på.

2319: En mann anmeldes for urinering i Markensgate Kristiansand

2346: Kr.Sand, KKG. Melding om brann i søppeldunk.

2321: Mosby. Melding om dame som er slått. Politiet har vært på stedet og finner ikke noe mer ang. gjerningsperson pr. nå.

0021: Kr. Sand, sentrum. Mann innbragt og anmeldt for forstyrrelse av ro og orden.

0010: Lyngdal. Melding om beruset mann som banker på dører og forstyrrer nattero. Politiet tok kontroll på mannen. Innbringes til arresten.

0020: Vennesla. Klage på støy fra en fest som forstyrrer nattero. Festeier pålagt å senke lydnivået.

0044: Kr. Sand, sentrum. Melding om overstadig beruset person som ikke kan ta vare på seg selv. Hentet av ambulansen.

0045: Kr. Sand, sentrum. Overstadig beruset mann som ikke kunne ta vare på seg selv. Kjørt til legevakta av politiet.

0051: Arendal, barbu. Bil har kjørt i grøfta. Politiet har vært i kontakt med fører. Alt OK.

0051: Kr. Sand, sentrum. MAnn innbrakt og anmeldt da han ikke etterkom politeits pålegg etter at han var bortvist.

e18 Longum. Noenm har satt trafikkjegler i vegbanen. Politiet har flyttet på dem slik at fri ferdsel er gjenopprettet.

0132 Arendal. Dame har falt og skadet armen. Politiet har kjørt henne til legevakt.

0134: Kr. Sand, sentrum. Mann innbrakt og anmeldt for i beruset tilstand å ha forstyrret ro og orden.

0140: E39 Kvinesdal. Mann pågrepet og mistenkt før kjøring med bil i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort. Anmeldt.

0143: Lillesand. Melding om fest som forstyrer nattero.

0151: Kr. Sand, sentrum. Beruset mann innbrakt til arresten, forstyrret ro og orden.

0159: Vennesla, Omdal. Noen har fyrt opp et bål i vegbanen. Slukket av brann. Kun et lite bål.

0202: Arendal, sentrum. Beruset mann lå i gaten. Innbrakt til arresten.

0213: Kr. Sand, sentrum. Mann bortvist for resten av natten etter å har forstyrret ro og orden på et utested.

0222: Kr:sand, sentrum. Mann bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested i beruset tilstand.

0222: Arendal, Kysteveien. Melding om en 13" plastbåt som lå i vegbanen. Vegtrafikksentralen tar seg av båten.

0228: Grimstad. Mann fått et slag i ansiktet på et utested. Anmelder forholdet over helga. Kjenner trolig ID på gjerningsperson.

0235 Grimstad. Mann bortvist for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden i sentrum.

0237: Kr. Sand, sentrum. Beruset mann falt om. Kom seg etter hvert på beina og tatt hånd om av venner.

0242: Kr.Sand, sentrum. Mann pågrepet og anmeldt for besittelse av litt narkotika. Mannen har erkjent forholdet.

0253: Tvedestrand. Mann melder at han er slått og sparket. Vil ikke anmelde forholdet. Ikke skadet.

0248: Kr.Sand, sentrum. 2 mindreårige gutter ble tatt hånd om av politiet. Hentet av forestatte.

0257: Mandal. Ungdommer veltet søppelkasser. En gutt bortvist fra sentrum for resten av natta.

0300: Kr. Sand, sentum. Noen har tømt 2 pulverapparat i en oppgang. Politiet har vært på stedet. Eier varslet. Ingen pågrepet.

0302: Mandal. En mann er slått ned. Skade i ansiktet. Politiet kjenner ID på gjerningsmann. Forholdet anmeldt.

0304: Kr. Sand, sentrum. Mann bortvist for resten av natta etter å ha oppført seg ufint inne på et spisested.

0308: Arendal, sentrum. Politiet kommer over en beruset dame. Hun hentes av ambulansen.

0311. Arendal. 3 personer pågrepet og anmeldt for besittelse av litt narkotika.

0337: Kr. Sand, sentrum. Mann innbrakt og anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg etter å ha vært bortvist fra sentrum.

0342: Kr. Sand, sentrum. Melding om slagsmål ved Rutebilstasjonen. Viste seg å være et kjærestepar som hadde kranglet.

0401: Hovden. Hørt rop om hjelp i fra fjellet. Noen hyttefolk går ut i terrenget og finner en mann som trenger hjelp. Hovden: Mannen fulgt ned i fra fjellet og overtatt av ambulansen. Stor takk til dem som hørte rop i natten og fant mannen.

0626: Farsund. Melding om innbrudd i garasje. Politiet undersøker åstedet. Farsund: Politiet pågriper en mann for forholdet. Politiet oppretter sak.

0656: E18 Arendal/Grimstad. Melding om mann som går i vegbanen. Mannen plukket opp og kjørt retning hjemmet sitt.