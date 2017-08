To personer til legevakt etter trafikkulykke

MANDAL To biler har kollidert ved Døle Bro i 12.20-tiden mandag.

Ifølge Lindesnes’ journalist på stedet, har sammenstøtet skjedd da en bil kjørte ut fra veien mot Holum, og ble truffet av en bil på vei vestover langs E 39.

Det har vært et kraftig sammenstøt. Airbag er utløst i minst en av bilene.

– Jeg kom kjørende fra Holum og hørte et voldsomt smell, sier vitne som kom til stedet like etter ulykken.

Ingen skal være alvorlig skadde, men de involverte er oppskaket.

Personene i den ene bilen, som kom ut fra Holum, forklarer til Lindesnes at de skulle østover, og var ikke oppmerksom på trafikken i vestgående retning, og kjørte ut. Da smalt det.

– Det dreier seg om en påkjørsel bakfra er de opplysninger vi har nå. To personer er kjørt til legevakt for sjekk. Trafikken glir normalt på stedet, sier operasjonsleder i politiet, Miriam Stausland like etter klokken 14.