LINDESNES Fra klokken 10 til klokken 14 gjennomførte politiet en trafikkontroll på E 39 ved Giskedalskilen i Lindesnes kommune, like vest for Vigeland. Det resulterte i fire forenklede forelegg for fart og ett beslaglagt førerkort etter at en sjåfør ble målt til 86 km/t i 60-sonen.

Operasjonsleder John Repstad ved Agder politidistrikt kan opplyse om at sjåføren som fikk førerkortet beslaglagt er fra Farsund.