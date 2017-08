– En ganske normal kveld for politiet

MANDAL Spesifikt for skalldyroppdraget til politiet forteller operasjonsleder Audun Eide at det ikke har kommet noen meldinger siden lørdag ettermiddag.

– Ellers sa ikke avtroppende noe som helst angående Mandal, så det har vært en rolig kveld i utgangspunktet, sier Eide til Lindesnes.

Politiet fikk imidlertid noen meldinger om bråk utover natten. Ved totiden kom det meldinger om slagsmål utenfor Amfi-senteret, men da politiet var forbi rett etterpå så de ingenting spesielt.

– Ble skallet ned

En 29 år gammel mann senere ble tatt for urinering på offentlig sted i Store Elvegate.

Klokken 05.22 fikk politiet melding om kroppskrenking.

– Det dreide seg om en 21 år gammel mann som sier han er blitt skallet ned ved utgangen av festivalområdet. Han ville komme og anmelde forholdet på mandag, sier Eide.

Klokken 06.28 kom det ny melding om kroppskrenking. To gutter i tenårene skal ha blitt utsatt for en nedskalling, men hadde lite synlige skader. Ifølge Eide vurderer de å anmelde forholdet.

Normal kveld

På et tidspunkt i løpet av lørdagskvelden skal det ha vært mye folk ved inngangspartiet til festivalen og politiet var også til stede. Eide har imidlertid ikke fått noen meldinger om dette.

– Det har vært en ganske normal kveld, sier Eide.

Politiloggen natt til søndag

Utover dette har politiet følgende i sin twitterlogg natt til søndag.

KRISTIANSAND, kl. 01.23: Ordensforstyrrelse. En utagerende person bortvist fra sentrum resten av natta.

MANDAL, kl. 00.32: Bil stanset i kontroll - fører mistenkt for kjøring i beruset tilstand. Førerkort beslaglagt.

KRISTIANSAND, kl. 01.50: En overstadig beruset person bortvist fra sentrum etter ordensforstyrrelse utenfor utested. Den bortviste personen påtruffet i samme område - innbringes, innsettes i arrest og anmeldes.

ARENDAL, kl. 01.57: En person innbringes, settes i arrest og anmeldes for ordensforstyrrelser ved utested i sentrum.

MANDAL, kl. 02.29: Politibåten har kontrollert 50 båter. Forenklede forelegg: 4 for manglende bruk av redningsvest og 1 for fart. En båtfører ble også anmeldt for kjøring i beruset tilstand.

KRISTIANSAND, kl. 02.33: Påtruffet en person som tidligere er bortvist fra sentrum. Innbringes, settes i arrest og anmeldes.

SØGNE, kl. 02.38: E39. Melding om trafikkulykke Trybakken. Nødetatene dro til stedet. De første meldingene gikk på at det var to biler involvert. De involverte personene fremstod som uskadde, men ble kjørt til sykehus for sjekk. Ett kjørefelt ble åpnet og trafikken ble manuelt dirigert på stedet. Senere viser det seg at det kun var en bil involvert. Fører har svingt unna et dyr som kom ut i veien og havnet i fjellveggen.

KRISTIANSAND, kl. 02.51: Politibåten har kontrollert en båtfører - mistanke om kjøring i beruset tilstand. Anmeldes for dette.

ARENDAL, kl. 05.36: Innbrudd i urmakerforretning i Østregate. Tre personer sett løpende fra stedet. Forsvant i en bil i retning Barbu.