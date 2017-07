Politiloggen: rykket ut til smell og brann

Vennesla. Klokken 23.59: Melding om smell og brann i skoleveien/festplassen. Politi og brannvesen rykket ut til stedet. Brann i handlekurv. Forholdet anmeldes.

Lillesand. Klokken 00.07: En 23 år gammel mann blir pågrepet for kroppskrenkelse mot en vekter på festival ved en bobilcamp i Lillesand.

Kristiansand. Klokken 02.07: Vestre Strandgate. En 36 år gammel mann bortvises fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse.

Lillesand. Klokken 03.40: Politibåten anmelder en 25 år gammel mann for promillekjøring til sjøs.

Kristiansand. Politibåten i Kristiansand har kontrollert 32 båter. 2 er anmeldt for promille, 3 har fått forenklet forelegg for fart og 1 har fått forenklet forelegg for manglende bruk av redningsvest.