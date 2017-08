KVINESDAL Like før klokken 21 onsdag kveld meldte politiet via sin Twitter-konto om en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E 39 like vest for Feda i Kvinesdal kommune.

Lastebilen skal ha mistet en arbeidsbrakke i forbindelse med ulykken. Det førte til at veien lenge var sperret, men trafikken dirigeres nå i ett felt forbi ulykken.

Operasjonsleder John Repstad ved Agder politidistrikt kan opplyse at det ikke er snakk om personskader.