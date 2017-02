Bet godt fra seg på Slagenspretten

NØTTERØY (Lokalsporten) De tre spillerne som stod opp kl 05.30 for å reise til Slagenspretten bet godt ifra seg. I singel i u15a ble det litt stang ut for våre to beste ungdomsspillere Hermod Holte Haugland og Christer Andersen. De tapte med minst mulig margin i tredje sett. Lars Torkelsen deltok i u15B, imponerte stort og rasket med seg en andreplass i singel og førsteplass sammen med Hermod i double u15a.

Resultater

1 plass HDU15A Lars Torkelsen/Hermod Holte Haugland

3 plass HDU15A Christer Andersen/Haakon E. Jelsness (Bygdø)

2 plass HSU15B Lars Torkelsen

Innsendt av Trond Syvertsen