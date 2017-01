Bom på sisteskuddet ødela topp ti-sjansen

OSLO På fredagens sprint hadde marnardølen gode muligheter til å gå seg inn blant de ti beste. Men etter et nært feilfritt løp ble det aller siste skuddet skjebnesvangert.

– Det var skuffende med den bommen. Men samtidig er det karrierebeste med seks plasseringer - og elleve plasseringer bedre enn jeg leverte sist i Norgescupen, sier Usland Dahl til Lindesnes.

Løse forhold i sporet er ikke Usland Dahls favoritt, men han er likevel brukbart fornøyd med hvordan det gikk i løypa. I mål ble han nummer 14, drøye to minutter bak vinneren Jørgen Krogsæter.

God fart og mye bom på normalen

Under lørdagens normaldistanse giret han opp ytterligere et hakk, men ustabil skyting gjorde at han måtte ta til takke med 26. plass til slutt. Til sammen ble det seks bom på de fire skytingene.

– På sprinten var det masse tåke og dårlig sikt, og da var skytingen bra. Mens i dag skyter jeg bare 14 treff i gode forhold, sier han.

Dersom han kunne slått sammen skytingen på sprinten med farten på normalen kunne det virkelig blitt et toppløp.

– I skiskyting må man skyte bra. Skyter man bare ok, er det vanskelig å hevde seg. Og spesielt for meg, for jeg er ikke den raceren i sporet ennå, sier Usland Dahl og legger til at han er greit fornøyd med helgen så langt.

Går stafett søndag

Selv om det er midt i en hard konkurransehelg er det ingen tid for hvile for talentet. Når Lindesnes snakker med Usland Dahl sent lørdag kveld har han vært ute på en treningsøkt. Og søndag er det ny konkurranse - denne gangen stafett med et samlet - og toppet - Agder-lag.

Usland Dahl skal gå førsteetappen.

– Det er nesten umulig å vite hva slags sjanser vi har. Det viktigste blir å gå en god etappe selv og henge med feltet inn til veksling, sier han.

I helgen får han dermed testet seg i tre vidt forskjellige konkurranseformer. Den intense sprinten med to skytinger, den seige normaldistansen med ytterligere to, og når han går førsteetappen i stafetten vil det være i fellesstart.

– På sprinten er man mye mer offensiv enn på normalen, der skytingen er viktigst. Mens på fellesstart handler det om å finne gode rygger og gå så rolig som mulig de to første rundene. Det blir viktig å unngå trekkspilleffekten på førsterunda. I et samlet felt vil det ofte stoppe opp i bakkene, sier han, og legger til at det er nettopp fellesstart og stafett som er favorittdistansene.

– Jeg er god til å henge i felt, og hvis det oppstår småfarlige situasjoner pleier jeg å løse det godt, sier han.

Tøffe Kollen-løyper

Å gå i de velkjente løypene i Holmenkollen, som vi ser på tv hver vinter, har vært en gøy opplevelse.

– Bakkene er mye brattere enn de ser ut på tv, og det er gøy når man nærmer seg hoppbakken og kommer opp på "Northug-flata" før stadion, sier han.

Og på nettopp den flata der Petter Northug har for vane å rykke fra konkurrentene hadde Usland Dahl høy fart i dag.

– Jeg tok tre plasser fra toppen av Gratishaugen og inn til mål. Jeg følte jeg klarte å gjøre litt som Northug - å akselerere over bakken og inn på flata, sier han.

Det lover godt foran søndagens stafett.

Nome med sterk normal

I aldersklassen under har Torjes fetter Anders Usland vært i aksjon lørdag. Etter å ha vært syk en stund gikk det tungt under løse forhold - og han fikk heller ikke utteling på standplass. Det endte med en 56. plass etter syv bom, deriblant fire på siste stående.

For Eirik Nome, som er ytterligere en aldersklasse under, gikk det langt bedre.

– Han hadde en forferdelig dag på sprinten fredag (59. plass), men viser styrke og skyter 17 treff i dag og kommer på 15. plass. Det er personlig beste, og det fortjente han. Han jobber så hardt, og det var bra han fikk oppturen, sier Torje.

Kjemper for plass i finalen

Junior-NM er også viktig med tanke på å sanke poeng i Norgescup. Usland Dahl har nå totalt sanket 34 poeng, og anslår at han har 70 til 75 prosents sjanse for å nå den store finalen på slutten av sesongen - en fellesstart der de 30 beste i cupen får gå.

Derfor var også Nomes 15. plass i dag viktig. Han fikk 16 norgescuppoeng og tok et godt steg mot finalen.