Galskapen seiret da Mandal-hest vant

SKIEN Å eie hest sammen blir mer og mer vanlig, og andelslaget "Team for fulle mugger" fra Mandal er en eksponent for hvor sosialt det er å dele felles gleder. Da deres kapable kaldblodstraver Loke krysset målstreken først på Klosterskogen torsdag kveld sørget andelseierne for god stemning på seremoniplass, skriver Sørlandets Travpark i en pressemelding.

– Navnet på andelslaget var et innfall som kom på senvinteren, på en veldig god dag, fortalte en av andelseierne Trond Jaabæk med et smil, før han la til.

– Dette smakte godt, i dag overbeviste hesten.

Privat

13 - et lykketall

Mindre lykkelig var ikke medeier og trener Grethe Cecilie Skaar.

– Endelig løsnet det litt. Vi har lagt om på treningsopplegget til hesten, og det har virket. Dette var gøy, jeg synes det var velfortjent, sa 37-åringen fra Mandal, før hun omtalte andelslaget som "en gjeng med gale mannfolk".

Loke satte samtidig ny rekord da han travet 1.29,3/2120 meter i seiersløpet, hestens tredje triumf i det 13.forsøket. Kanskje ikke tilfeldig?

– 13 er mitt lykketall, og jeg har faktisk bursdag den 13.juli også, strålte Skaar i seiersintervjuet, heter det i pressemeldingen fra travparken.