Ingen ny «cupbombe» for Wichne og Laudal

FLEKKERØY/FLORØ Forventningene var høye etter at Fløy sjokkerte alle i runde 2 og slo ut Start med 4–3-seier.

Da trekningen for tredje runde kom ble det klart at neste hinder på veien var Odd. Topplaget fra Eliteserien ligger på fjerdeplass i serien, og onsdag hadde de god kontroll da de slo Fløy med sifrene 3–0.

Men 3. divisjonslaget fra Flekkerøy var farlig frampå ved flere anledninger, og de hadde enorme muligheter både på stillingen 0–0 og 0–1.

Torje Wichne var også nære med et skudd som gikk like utenfor på stillingen 0–1.

To scoringer fra Oliver Berg og én fra Stefan Mladenovic sørget imidlertid for at eliteserielaget tok seg videre til neste runde som forventet.

Wichne spilte 81 minutter på høyrekanten for hjemmelaget og ble nødt til å bruke mye av tiden til å passe på Odds offensive venstreback Thomas Grøgaard.

Mathias Laudal satt hele kampen på benken for Fløy.

Flaut tap for Sogndal

For Martin Ramsland, Eirik Schulze og Sogndal ble det ingen god dag i cupen. Bunnlaget fra 1. divisjon, Florø, var soleklare underdogs i forkant av oppgjøret, og Sogndal gikk i ledelsen 1–0 ved Bendik Bye i starten av andre omgang.

Hjemmelaget Florø ga imidlertid ikke opp, og de snudde kampen til 2–1 og slo ut eliteserielaget.

Ramsland spilte hele kampen, men klarte ikke overliste Florøs målvakt. Schulze, som har vært i storform med tre mål på sine tre siste kamper i Eliteserien, var ubenyttet reserve.