Kjempedeltakelse i tredje løp av Vinterkarusellen 2017

MANDAL (Lokalsporten) Målsetningen var førti løpere til start, det ble kjempedeltakelse med hele 64 personer som møtte opp og løp. Hele 50 valgte den lengste løypa og resten, fjorten, dro gjennom den korte. Ut fra mål og til vendepunkt hadde de vinden i ryggen, og mange fikk merke at det var ikke like lett å holde samme fart inn til mål igjen. Som en sa, «Jeg var god og svett ut til vendepunkt, men på tilbakeveien ble jeg fort avkjølt i den isnende nordøstvinden».

Bestemann på 3km var ikke uventet Sivert Oftedal (nr 20), MHI, med 10.29, og av damene var det Turid Tjørnhom (nr 5), Kvinesdal, med 14.50.

På 10km var det sønn Kristian Tjørnhom (112), Kristiansand løpegutt, best med 32.12, tett fulgt av Eivind Knutsen (122), Skjalg, med 32.46. Av damene var Mandals lokale løper, Inger Saanum (124), GE Healthcare, best med 38.47.

Det var god stemning i målområdet, og mange ventet på sine duellanter, medkonkurrenter og treningskamerater. Enkelte jogget ut for å motivere utøveren til ekstra innsats for å stå distansen til mål. Mange ble imponerte over seg selv ved å se at de greide å løpe mila under en time – dermed er flere hektet på trening for å forbedre tiden.

Neste løp er i Søgne, lørdag 4. februar. Vel møtt!

Ivar Gogstad

Resultater

3 KM

Gutter 15 – 16

1. Odin Fladen – 10 MK 12.40

2. Laurits Dyrkolbotn – 9 MK 15.27

Gutter junior/senior

1. Sivert Oftedal - 20 MHI 10.29

Mosjon menn

Mats Christoffersen – 44 Dvergsnes 15.30

Ivar Gogstad Lensmanngt. 15.29

Guy LeGall - 1 Hannevika 13.19

Bjørn Oftedal - 28 Man.komm. 14.51

Stanley Olsen - 33 16.51

Bjørge Ruud - 13 MHI 12.43

Sondre Walvick - 3 13.16

Arve Aakre - 32 Bedre Brukt 16.22

Mosjon kvinner

Katja Christoffersen – 43 Dvergsnes 15.37

Turid Tjørnhom - 5 Kvinesdal 14.50

Gjertrud Wendt - 30 Rambøll 15.25

10 KM

Gutter junior

1. Kristian Tjørnhom – 112 Kr.s løpekl. 32.12

2. Ole Thomassen - 152 Kr.s løpekl. 36.50

3. Martin Ukkelberg – 108 MIL 43.28

Menn aktive 23 – 34

1. Eivind Knutsen - 122 Skjalg 32.46

2. Joakim Hanssen - 161 Kr.s løpekl. 34.47

3. Nils Rune Bue - 175 MIL 38.04

4. Vegard Homme - 158 Kristiansand 38.06

5. Tom H. Flaa - 135 GTI 38.17

6. Lasse Danielsen - 123 Holum 46.24

7. Erik Lindbach - 143 Kristiansand 48.34

Kvinner aktive 23 – 34

1. Ingrid Ukkelberg - 104 MIL 40.10

Menn vet. 35 – 39

1. Arild Sletten - 110 Holum 35.36

2. Endre Walvick - 111 Walvick By. 38.35

3. Truls Bergmann - 163 Kr.s løpkl. 41.35

4. Manuel Sparta - 174 Italia 51.55

Kvinner vet. 35 – 39

1. Randi Dyrkolbotn – 137 Vass.Dam. 40.31

2. Hanne Hillesund - 169 Vass.Dam. 53.41

Menn vet. 40 – 44

1. Vidar Pedersen - 162 Hogganvik 38.11

2. Fernando Bravo - 126 Kr.s triatlon 39.37

Kvinner vet. 40 – 44

1. Ellen Karlsen - 165 Vass.Dam. 53.42

2. Nina Svendsen - 139 Kristiansand 55.16

Menn vet. 45 – 49

1. Bernt Mushom - 127 Lyngdal 36.51

2. Svein O. Gundersen – 177 MHI 38.34

3. Erling Klev - 160 MHI 40.09

4. Stein Andersen - 125 GE Healthc. 44.13

5. Trygve Sirnes - 157 MVG 46.01

6. Loyd Nilsen - 128 Lyngdal 48.42

7. Rony L. Cortes - 121 Grim 50.38

8. Bjørnar Svendsen - 142 Kristiansand 51.42

9. Patrick Cusick - 181 Søgne 53.49

10. Kai Gimre - 171 Søgne 60.24

Damer vet. 45 – 49

1. Anne-K. Daasvatn – 176 Vass.Dam. 49.37

2. Gudrun Fladen - 151 Vass.Dam. 52.25

2. Hanne Kråkeland – 167 Vass.Dam. 52.25

4. Lene Hillesund - 170 Vass.Dam. 58.01

Menn vet. 50 – 54

1. Kåre Aanensen - 178 Spb. Sør 38.18

2. Atle Homme - 156 Sørlandsbad 41.26

Damer vet. 50 – 54

1. Inger Saanum - 124 GE Healthc. 38.47

Menn vet. 55 – 59

1. Kristian Kleppan - 164 MHI 40.38

2. Rune Stokke - 155 MHI 41.52

3. Reinierd Spek - 129 Kr.s løpkl. 43.30

Damer vet. 55 – 59

1. Anne Bjørsom - 159 MHI 51.03

2. Siren Rosseland - 153 Vass.Dam. 54.39

Menn vet. 60 – 64

1. Steinar Wergeland – 166 MHI 43.50

2. Lars Try - 180 Tvedestrand 76.02

Menn vet. 65 – 69

1. Arne Pedersen - 138 Revmatikern 51.58

2. Kristen Bue TeamMosjon 53.23

Kvinner mosjon

Kjellhaug Fjordheim – 173 Kr.s løpkl. 52.02

Tiril Svendsen - 141 Kristiansand 56.03

Wenche Waal - 172 Kristiansand 69.54