Knallstart på feltsesongen

AGDER (Lokalsporten) Malin Wårøy Møll (ER) i klasse eldre rekrutt fra Holum Skytterlag kunne ikke fått en bedre start. Det ble seier i begge stevnene med sterke 30 treff og 23 innertreff på begge stevnene. Dobbeltstevnene ble en kald fornøyelse med en del vind som gjorde at kuldegradene var mer effektive enn gradestokken viste for alle de mange lokale skytterne som var i aksjon mellom Iveland og Kristiansand.

Rekruttene som benytter salonggevær fikk litt å stri med i vinden, men Mina Wårøy Møll (R) klarte å prikke inn 27 treff hos Iveland og vant hun også. I juniorklassen fikk Jonas Sodeland Øksendal 30 treff hos Kristiansand og endte på sølvplass. Eldre Junior Karen S. Øksendal var også best i klassen på begge stevnene. Blant seniorene endte Alvilde Røiseland (4) som best i Kristiansand med 28 treff og Børge Vatnedal (5) best hos Iveland med 27 treff.

Det deltok lokale skyttere fra Lindesnes, Grindølen, Laudal, Heddeland & Breland og Holum skytterlag på dobbeltstevnet og i klasse 1 finner vi Arne Skuland fra Laudal som vant klassen sin hos Iveland. Asbjørn Dale fra Heddeland & Breland ble beste lokale skytter i klasse V55 på begge stevnene og i de eldste veteranklassene skjøt Karsten Valand (V65) 30 treff hos Kristiansand og havnet på sølvplass i Kristiansand. Torjus Ågedal (V73) med 30 treff og vinner også klasse V73 i Kristiansand.

I militærklassen AG3 var Nils Bernt Rinde bestemann og vant både i Kristiansand og Iveland foran blant annet Endre Sløgedal Andersen.

Innsendt av Sverre Jacobsen

Her er resultater fra Kristiansand

Klasse 2-5 & V55

1.Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 29/23 2.Dag Kåre Salvesen, Imenes 29/12 3.Tor Henning Post, Ugland 29/10 4.Lars Kristian Solheim, Vegårshei 29/10 5.May Elin Frøyland, Lyngdal 28/19 6.Geir Atle Metveit, Imenes 28/18 7.Arnfinn Bakkevoll, Søgne 28/18 8.Georg Gulbrandsen, Dølemo 28/17 9.Inge Hvitås, Sauherad 28/17 10.Anders Metveit, Imenes 28/15 11.Jan Kåre Moland, Drangedal 28/15 12.Alvilde Røiseland, Holum 28/13 13.Johan Arthur Nygård, Kristiansand og Omegn 28/13 14.Jarl Stølen, Farsund 28/13 15.Børge Vatnedal, Holum 28/9 16.Inge Markus Gjestvang, Imenes 27/16 17.Kim Johan Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 27/14 18.Egil Vegsund, Evje og Hornnes 27/13 19.Bjørn Bjellerås, Imenes 27/13 20.Tor Arnfinn Homme, Kristiansand og Omegn 27/12 21.Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland 27/12 22.Peter Sørli, Søgne 26/21 23.Roar Torkildsen, Farsund 26/16 24.Asbjørn Dale, Heddeland og Breland 26/15 25.Lars Skår, Gjesdal 26/15 26.Marius Myklebust, Egersund 26/15 27.Arild Håkedal, Dølemo 26/14 28.Anderes E Gusdal, Imenes 26/13 29.Dag Voigt, Egersund 26/12 30.Børge Sløgedal, Heddeland og Breland 26/12 31.Steinar Skoland, Lyngdal 26/12 32.Johan Sørli, Greipstad 25/13 33.Ørjan Metveit, Imenes 25/10 34.Jan Yngve Eilertsen, Holum 25/9 35.Caroline Iveland, Øvrebø 25/9 36.Kenneth Rakkestad, Vennesla 25/9 37.Sven Egil Holta, Jørpeland 24/16 38.Kåre Storenes, Imenes 24/15 39.Ingrid Finnestad, Skjeberg 24/13 40.Torgeir Jåtun, Greipstad 24/13 41.Stig Lid, Evje og Hornnes 24/6 42.Tor Harald Lund, Søgne 23/16 43.Rune Iveland, Øvrebø 23/9 44.Kåre Haugvaldstad, Gjesdal 23/7 45.Folke Helle, Finnøy 22/12 46.Arne Vallheim, Imenes 22/9 47.Jane Vigemyr Johnsen, Heddeland og Breland 22/7 48.Geir Bernhard Øksendal, Holum 22/6 49.Paul Mjaaland, Mykland 22/3 50.Arild Gunnar Rasmussen, Holum 21/10 51.Krister Engvoll, Kristiansand og Omegn 21/8 52.Leif Atle Beisland, Imenes 21/8 53.Tom Nyhaven, Søgne 21/5 54.Eilef Stalleland, Imenes 21/4 55.Tor Arne Føreland, Øvrebø 21/3 56.Ingvar Aarhus, Greipstad 20/9 57.Oddvar Skov-Skov, Vennesla 20/8 58.Anne Liv Skjeggedal, Imenes 19/11 59.Vidar Lauvsland, Øvrebø 19/7 60.Leif Inge Skoie, Holum 19/6 61.Ole Håkon Eidså, Greipstad 18/7 62.Arne Sløgedal, Heddeland og Breland 18/6 63.Inge Storenes, Imenes 17/6 64.Kjell Bang, Holum 16/8 65.Bjørn Mølland, Greipstad 16/5 66.Audun Rossevatn, Øvre Eiken 16/2 67.Knut Ivar Mjåland, Iveland 15/7 68.Tellef Kornbrekke, Kristiansand og Omegn 15/4 69.Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken 15/1 70.Ole Reidar Bakke, Øvrebø 14/5 71.Dagfinn Vemmelvik, Greipstad 13/3 72.Jakob Dalene, Kristiansand og Omegn 11/3 73.Christian Lie, Holum 10/4 74.Viggo Hanssen, Heddeland og Breland 10/3 75.Sanne Øie-Hovland, Egersund 8/2

Klasse 1

1.Rune Vegsund, Evje og Hornnes 21/5 2.Arne Skuland, Laudal 16/3 3.Kari Jørgensen, Imenes 15/3 4.Ida Linn Gautestad, Evje og Hornnes 10/0 5.Jan Otto Jakobsen, Greipstad 8/4 6.Thor Lars Ludvig Strand, Kristiansand og Omegn 0/0

Klasse V65

1.Magne Rike, Vegårshei 30/21 2.Karsten Valand, Grindølen 30/21 3.Knut Erik Lie, Imenes 29/16 4.Per A. Pedersen, Kristiansand og Omegn 28/21 5.Per Gjesdal, Gjesdal 27/22 6.John Oddvar Ryen, Kristiansand og Omegn 27/16 7.Bjarne Birketvedt, Lindesnes 27/4 8.Arnfinn Nordbø, Kristiansand og Omegn 25/9 9.Gunstein Haugaa, Kristiansand og Omegn 17/4

Klasse V73

1.Torjus Ågedal, Grindølen 30/25 2.Ivar Omdal, Vennesla 30/24 3.John Løland, Birkenes 30/22 4.Åsmund Idland, Gjesdal 30/22 5.Harald Englund, Søgne 30/13 6.Oddbjørn Larsen, Torridal 29/22 7.Kjell Svaland, Finsland 28/12 8.Tore Kristian Lunden, Vennesla 27/17 9.Sverre Vidringstad, Kristiansand og Omegn 27/16 10.Osvald Uleberg, Evje og Hornnes 27/15 11.Ivar Mjåland, Iveland 27/14 12.Odd Pettersen, Gjesdal 26/10

Klasse Eldre Junior (18år)

1.Karen Sodeland Øksendal, Holum 15/3 2.Stine Kornbrekke, Kristiansand og Omegn 14/1

Klasse Junior (16-17år)

1.Andreas Finnestad Lund, Søgne 30/24 2.Jonas Sodeland Øksendal, Holum 30/19 3.Kjetil jr. Igland, Imenes 30/14 4.Cecilie Mølland, Greipstad 29/18 5.Martin Eiken, Holum 29/17 6.Vegard Hagane, Ugland 28/18 7.Lennarth Olsen, Kristiansand og Omegn 28/10 8.Morten Solås, Kristiansand og Omegn 27/12 9.Jane Alise Eilertsen, Holum 23/11 10.Magnus Johannessen, Søgne 22/6 11.Petter Skaar, Kristiansand og Omegn 20/7 12.Johanne Dalene, Kristiansand og Omegn 3/0

Klasse Eldre Rekrutt (14-15år)

1.Malin Wårøy Møll, Holum 30/23 2.Martias Flikka, Flikka 30/20 3.Thomas Munch-Olsen, Vegårshei 30/20 4.Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 30/16 5.Guro Vatne Alfsen, Vegårshei 29/20 6.Linn Kristine Terjesen, Ugland 29/19 7.Oliver Netland, Holum 29/14 8.Kristian Storenes, Imenes 29/13 9.Benjamin Langenes Nyhaven, Søgne 28/18 10.Vegard Knutson, Imenes 27/15 11.Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 27/7 12.Dani M. Eide Allestad, Flikka 27/7

Klasse Rekrutt (11-13år)

1.Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 28/6 2.Caroline Finnestad Lund, Søgne 27/14 3.Mina Wårøy Møll, Holum 25/6 4.Amalie Sagemoen, Ugland 24/8 5.Martin Ødegård, Greipstad 24/2 6.Ingvill Flikka, Flikka 23/9 7.Heine Kleivkås, Kristiansand og Omegn 22/8 8.Eivind Øivand Billing, Kristiansand og Omegn 22/7

Klasse AG3 (Mil)

1.Nils Bernt Rinde, Hv-08 Agder og Rogaland 15/5 2.Endre Andresen, Hv-08 Agder og Rogaland 14/1 3.Stigan Stean, Hv-08 Agder og Rogaland 8/1

Klasse HK416 (Mil)

1.Daniel Hagen, Hv-08 Agder og Rogaland 22/7 2.Leif Vigre, Hv-08 Agder og Rogaland 18/8 3.Grunde Dalen, Hv-08 Agder og Rogaland 15/3 4.Jan Christian Strandberg, Hv-08 Agder og Rogaland 13/4 5.Kai Remi Wahlmann, Hv-08 Agder og Rogaland 10/3

Nybegynner Ungdom

1.Henning Stien Nordbø, Kristiansand og Omegn 19/7 1.Torkel Eieland, Iveland 27/12 1.Emil L Nyhaven, Søgne 21/5 1.Marius Heggland, Kristiansand og Omegn 16/2 1.Julie Kornbrekke Tvinnereim, Kristiansand og Omegn 20/5 1.Thor Einar Knudsen, Kristiansand og Omegn 24/2 1.Birk Finstad, Greipstad 14/1 1.Johan Bager Heskestad, Greipstad 12/2 1.Helene Bager Heskestad, Greipstad 8/2 1.John Kristoffer Ingebretsen, Iveland 7/0

Her er resultater fra Iveland

Klasse 2-5&V55

1.Inge Hvitås, Sauherad 30/18 2.Anders Metveit, Imenes 30/17 3.Arnfinn Bakkevoll, Søgne 30/17 4.Marius Myklebust, Egersund 30/17 5.Geir Atle Metveit, Imenes 30/15 6.Ingrid Finnestad, Skjeberg 30/9 7.Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 29/20 8.Jarl Stølen, Farsund 29/19 9.Inge Markus Gjestvang, Imenes 29/19 10.Jan Kåre Moland, Drangedal 28/19 11.Arild Håkedal, Dølemo 28/17 12.Bjørn Bjellerås, Imenes 28/16 13.Kåre Storenes, Imenes 28/16 14.Tor Harald Lund, Søgne 28/15 15.Georg Gulbrandsen, Dølemo 28/12 16.Peter Sørli, Søgne 28/12 17.Sven Egil Holta, Jørpeland 28/12 18.Johan Arthur Nygård, Kristiansand og Omegn 28/10 19.Anders E Gusdal, Imenes 28/10 20.Kåre Haugvaldstad, Gjesdal 28/7 21.Tom Nyhaven, Søgne 28/7 22.Folke Helle, Finnøy 28/6 23.Johan Sørli, Greipstad 27/17 24.Børge Vatnedal, Holum 27/15 25.Lars Skår, Gjesdal 27/14 26.Dag Voigt, Egersund 27/10 27.Roar Torkildsen, Farsund 27/9 28.Kim Johan Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 27/7 29.Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland 26/15 30.Tor Arnfinn Homme, Kristiansand og Omegn 26/14 31.Egil Vegsund, Evje og Hornnes 26/13 32.Leif Atle Beisland, Imenes 26/12 33.Ørjan Metveit, Imenes 26/10 34.May Elin Frøyland, Lyngdal 26/9 35.Ole Håkon Eidså, Greipstad 25/15 36.Torgeir Jåtun, Greipstad 25/14 37.Asbjørn Dale, Heddeland og Breland 25/12 38.Arne Vallheim, Imenes 25/10 39.Steinar Skoland, Lyngdal 25/9 40.Caroline Iveland, Øvrebø 25/9 41.Inge Storenes, Imenes 24/12 42.Tor Henning Post, Ugland 24/10 43.Krister Engvoll, Kristiansand og Omegn 24/10 44.Dag Kåre Salvesen, Imenes 24/7 45.Rune Iveland, Øvrebø 24/6 46.Eilef Stalleland, Imenes 23/15 47.Alvilde Røiseland, Holum 23/15 48.Stig Lid, Evje og Hornnes 23/14 49.Kenneth Rakkestad, Vennesla 23/8 50.Arne Sløgedal, Heddeland og Breland 22/12 51.Arild Gunnar Rasmussen, Holum 22/11 52.Jane Vigemyr Johnsen, Heddeland og Breland 22/7 53.Audun Rossevatn, Øvre Eiken 22/6 54.Lars Kristian Solheim, Vegårshei 21/11 55.Ingvar Aarhus, Greipstad 21/8 56.Oddvar Skov-Skov, Vennesla 21/7 57.Anne Liv Skjeggedal, Imenes 20/10 58.Bjørn Mølland, Greipstad 20/10 59.Dagfinn Vemmelvik, Greipstad 19/9 60.Kjell Bang, Holum 19/6 61.Geir Bernhard Øksendal, Holum 18/10 62.Jan Yngve Eilertsen, Holum 18/10 63.Leif Inge Skoie, Holum 18/4 64.Jakob Dalene, Kristiansand og Omegn 17/6 65.Paul Mjaaland, Mykland 17/4 66.Vidar Lauvsland, Øvrebø 17/3 67.Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken 16/8 68.Børge Sløgedal, Heddeland og Breland 16/7 69.Viggo Hanssen, Heddeland og Breland 16/5 70.Tellef Kornbrekke, Kristiansand og Omegn 15/4 71.Knut Ivar Mjåland, Iveland 14/5 72.Ole Reidar Bakke, Øvrebø 11/3 73.Christian Lie, Holum 11/1 74.Sanne Øie-Hovland, Egersund 6/3 75.Tor Arne Føreland, Øvrebø 1/0

Klasse 1

1.Arne Skuland, Laudal 20/7 2.Rune Vegsund, Evje og Hornnes 18/5 3.Kari Jørgensen, Imenes 15/4 4.Ida Linn Gautestad, Evje og Hornnes 13/3 5.Jan Otto Jakobsen, Greipstad 7/3 6.Thor Lars Ludvig Strand, Kristiansand og Omegn 1/1

Klasse V65

1.Knut Erik Lie, Imenes 30/17 2.John Oddvar Ryen, Kristiansand og Omegn 29/20 3.Magne Rike, Vegårshei 29/18 4.Karsten Valand, Grindølen 29/17 5.Per Gjesdal, Gjesdal 28/18 6.Per A. Pedersen, Kristiansand og Omegn 25/13 7.Arnfinn Nordbø, Kristiansand og Omegn 23/19 8.Gunstein Haugaa, Kristiansand og Omegn 17/4 9.Bjarne Birketvedt, Lindesnes 16/3

Klasse V73

1.Åsmund Idland, Gjesdal 30/22 2.John Løland, Birkenes 30/20 3.Sverre Vidringstad, Kristiansand og Omegn 30/12 4.Ivar Omdal, Vennesla 29/26 5.Torjus Ågedal, Grindølen 29/18 6.Oddbjørn Larsen, Torridal 29/18 7.Harald Englund, Søgne 29/16 8.Ivar Mjåland, Iveland 29/15 9.Tore Kristian Lunden, Vennesla 26/15 10.Odd Pettersen, Gjesdal 23/13 11.Osvald Uleberg, Evje og Hornnes 23/10 12.Kjell Svaland, Finsland 21/11

Klasse Eldre Junior (18år)

1.Karen Sodeland Øksendal, Holum 23/10 2.Stine Kornbrekke, Kristiansand og Omegn 23/3

Klasse Junior (16-17år)

1.Cecilie Mølland, Greipstad 30/17 2.Kjetil jr. Igland, Imenes 30/13 3.Martin Eiken, Holum 29/13 4.Andreas Finnestad Lund, Søgne 29/13 5.Jonas Sodeland Øksendal, Holum 28/12 6.Vegard Hagane, Ugland 28/10 7.Morten Solås, Kristiansand og Omegn 26/11 8.Magnus Johannessen, Søgne 23/12 9.Lennarth Olsen, Kristiansand og Omegn 22/10 10.Jane Alise Eilertsen, Holum 22/8 11.Petter Skaar, Kristiansand og Omegn 19/3 12.Johanne Dalene, Kristiansand og Omegn 6/1

Klasse Eldre Rekrutt (14-15år)

1.Malin Wårøy Møll, Holum 30/23 2.Martias Flikka, Flikka 30/20 3.Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 30/19 4.Kristian Storenes, Imenes 30/18 5.Thomas Munch-Olsen, Vegårshei 30/17 6.Guro Vatne Alfsen, Vegårshei 29/17 7.Dani M Eide Allestad, Flikka 29/3 8.Benjamin Langenes Nyhaven, Søgne 27/15 9.Linn Kristine Terjesen, Ugland 27/11 10.Oliver Netland, Holum 26/8 11.Vegard Knutson, Imenes 25/15 12.Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 22/4

Klasse Rekrutt (11-13år)

1.Mina Wårøy Møll, Holum 27/7 2.Caroline Finnestad Lund, Søgne 26/7 3.Amalie Sagemoen, Ugland 24/5 4.Heine Kleivkås, Kristiansand og Omegn 24/4 5.Martin Ødegård, Greipstad 24/2 6.Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 23/5 7.Ingvill Flikka, Flikka 20/6 8.Eivind Øivand Billing, Kristiansand og Omegn 20/4

Klasse AG3 (Mil)

1.Nils Bernt Rinde, Hv-08 Agder og Rogaland 20/7 2.Stigan Stean, Hv-08 Agder og Rogaland 14/5 3.Endre Andersen, Hv-08 Agder og Rogaland 14/1

Klasse HK416 (Mil)

1.Daniel Hagen, Hv-08 Agder og Rogaland 26/10 2.Leif Vigre, Hv-08 Agder og Rogaland 20/9 3.Grunde Dalen, Hv-08 Agder og Rogaland 17/7 4.Jan Christian Strandberg, Hv-08 Agder og Rogaland 16/7 5.Kai Remi Wahlmann, Hv-08 Agder og Rogaland 6/0

Nybegynner Ungdom

1.Henning Stien Nordbø, Kristiansand og Omegn 23/4 1.John Kristoffer Ingebretsen, Iveland 6/1 1.Torkel Eieland, Iveland 29/11 1.Emil L Nyhaven, Søgne 21/2 1.Marius Heggland, Kristiansand og Omegn 14/2 1.Julie Kornbrekke Tvinnereim, Kristiansand og Omegn 23/5 1.Thor Einar Knudsen, Kristiansand og Omegn 16/3 1.Birk Finstad, Greipstad 11/3 1.Johan Bager Heskestad, Greipstad 14/4 1.Helene Bager Heskestad, Greipstad 8/2