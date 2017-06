EGERSUND (Lokalsporten) I helgen har det vært arrangert Landsdelskretsstevne i Baneskyting i Egersund for Sørlandskretsen. Totalt deltok 342 skyttere på stevnet og mange lokale utøvere har vært i aksjon.

4. plass for Vigemyr

Andreas Vigemyr fra Heddeland & Breland skytterlag ble best plasserte lokale skytter i Mesterskapet med 4. plass og 347 poeng etter knallsterke 248 poeng under lørdagens innledende skyting.

Det er som mange kjenner til et veldig høyt nivå i Sørlandskretsen, noe som gjenspeiles i vinnersummen til Peter Sørli (5) fra Søgne, nemlig ultimate 350 poeng.

For de som ikke kjenner til skyte-programmet så er det 5 skudd liggende, 5 skudd stående, 5 skudd knestående og 10 skudd, som består av 3 stående – 3 knestående og 4 liggende. Finaleomgangen er 10 skudd liggende på 75 sekunder.

Andreas forteller at med blant annet en nier på finaleomgangen så er det enda småting i selve gjennomføringen som enda kan forbedres, men han er selvsagt svært godt fornøyd med fjerdeplass og stjerne til medaljen han har fra tidligere LDK. Marnardølen ser også frem til flere konkurranser utover resten av sommerens bane-sesong.

Mestere

Sindre Skoie (4) fra Holum Skytterlag ble beste Ungdomsskytter under 21 år i Mesterskapet klasse 3–5 med sluttsummen 342 poeng. Sindre skjøt meget solide 246 poeng under innledende skyting lørdag.

– Jeg skulle ha skive 5 i siste finalelaget på Landsdelstevne sammen med hele SørIandseliten, det var en litt ny og selvfølgelig kjempeartig opplevelse, forteller Sindre, og om finalen sier han at skytingen gikk greit nok, og at han merket etter magasinbytte at noe ikke ble helt som det skulle og da kom det noen niere.

Men 96 poeng holdt akkurat til å bli beste ungdomskytter under 21 år og han er strålende fornøyd med sin egen innsats på årets LDK.

Kenneth Stubstad (5) fra Mandal Skytterlag ble vinner av Normapokalen etter 343 poeng, Normapokalen går til beste mesterskapsskytter i klasse 3–5 over 55 år.

Torjus Ågedal fra Grindølen Skytterlag ble også mester i veteranklassen over 73 år. Han leverte feilfri innledende skyting og finale med 350 poeng. Karen Sodeland Øksendal fra Holum skjøt seg til sølvplass i klassen Eldre Junior (18 år).

Skrevet av Sverre Jacobsen

Resultater

Her er et utdrag av resultatliste med lokale skytteres resultater.

LDK Bane 2017, Egersund Skytterlag - Mesterskap Klasse 3–5

1. Peter Sørli, Søgne 350, 2. Jan Kåre Moland, Drangedal 349, Anette Thingbø, Time 348, 4. Andreas Vigemyr, Heddeland & Breland 347, 5. Tor Arnfinn Homme, Kristiansand & omegn 345, .. 12. Kenneth Stubstad, Mandal 343, 20. Sindre Skoie, Holum 342, .. 42. Kjell Egil Norum, Lindesnes 240, 51. Alvilde Røiseland, Holum 239, 55. Arild Valand, Mandal 238, 65. Børge Vatnedal, Holum 236, 73. Kenneth Brandsvoll, Lindesnes 235, 82. Christian Lie, Holum 234, 86. Espen Stubstad, Mandal 232, 98. Steinar Norum, Lindesnes 228

Mesterskap Klasse 3–5 –U21

1. Sindre Skoie, Holum 342

Mesterskap Klasse 3–5 Norma

1. Kenneth Stubstad, Mandal 343

Mesterskap Klasse V55

1. Georg Guldbrandsen, Dølemo 347, .. 14. Arild G. Rasmussen, Holum 243, 17. Tor Fasseland, Mandal 242

Mesterskap Klasse 2

1. Lars Øglænd Håheim, Stavanger 334, .. 7. Kjell Bang, Holum 236, 8. Ådne Jenssen, Mandal 236, 16. Geir B. Øksendal 226

Mesterskap Klasse V65

1. Reidar Sviland, Gann 350, .. 11. Karsten Valand, Grindølen 249, 12. Bjarne Birketvedt, Lindesnes 248, 20. Osmund Norum, Lindesnes 245

Mesterskap Klasse V73

1. Torjus Ågedal, Grindølen 350, .. 16. Kjell Svaland, Finsland 248

Mesterskap Klasse Eldre Junior (18 år)

1. Andreas R. Nordvik, Satvanger 346, 2. Karen Sodeland Øksendal, Holum 336

Mesterskap Klasse Junior (16–17 år)

1. Andreas Finnestad Lund, Søgne 347, .. 13. Espen Elias Vigemyr, Heddeland & Breland 245, 15. Martin Eiken, Holum 245, 23. Marte Natalie R. Jacobsen, Holum 240, 24. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 239, 28. Sondre Svinstad, Holum 236, 34. Ole Thomas Tønnesland, Lindesnes 209

Mesterskap Eldre Rekrutt (14–15 år)

1. Hannah Johansen, Time 350, .. 10. Tommy Lie Hortman, Holum 249, 13. Malin Wårøy Møll, Holum 249