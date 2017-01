Måtte bryte etter en god start

SIGDAL Søren Snartemo startet den første runden i Rally-NM bedre enn det han selv forventet. Han debuterte med sin nyanskaffede Mitsubishi Evo VI på isdekte veier i Rally Sigdal. Etter fem fartsetapper ledet han sin klasse med over ett minutt.

– Det gikk veldig bra i begynnelsen. Vi ledet med over minuttet til nærmeste konkurrent i samme klasse, sier Søren Snartemo.

Det så lenge bra ut for Team Snartemo. Føreforholdet var bra og veiene var brede med lite snø som forstyrret. Det var på den nest siste fartsetappen Snartemo fikk mekaniske problemer med bilen. En drivaksel i girkassen røk, og måtte derfor bryte løpet.

– Selv om vi måtte bryte, var det helt topp. Jeg kom fort inn i det, og tempoet kom fort, sier han.

Lite team

Søren Snartemo deltar i klassen for eldre firehjulsbiler, og sammen kartleseren sin, Arne-Ingar Stulen reiser de rundt i landet for å delta på NM-runder i Rally. Det er som oftest bare de to som er i teamet. Når konkurrentene tar en pause mellom fartsetappene, må Snartemo og Stulen selv gjøre bilen klar til neste etappe.

– Det er bare oss to, men denne gangen var min datter med. Hun laget mat, fylte drivstoff og hjalp til med det meste, sier han.

14 dager til neste løp

Neste NM-runde er Rally Finnskogen som også kjøres på isdekke, og Snartemo forventer at de mekaniske problemene er fikset til den tid.

– Utfordringen er å finne hvor problemet er, men jeg er sikker på at bilen skal bli klar til den tid, sier Søren Snartemo.

