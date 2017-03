Mye vær og mange deltakere

LOKALSPORTEN Været ikke helt i lune med gode og sterke vindkast, som noen uttrykte det da de kom i mål, ”Vi hadde jo vinden i ryggen hele tiden!” ”Hvordan er det mulig, jeg holdt på å bli blåst tilbake på returen". Tydeligvis virket værforholdene noe forskjellig på de enkelte deltakerne.

Hele 34 stilte til start på den lange løypa, hvorav 13 var damer – imponerende. På 3km var det 9 deltakere.

På den korte distansen ble Sivert Oftedal (13), MHI best med 10.48. Ingen damer deltok her. 10km ble vunnet av Erlend Stokke (126), Team Flaxvatne med tiden 37.21, og her ble beste dame Inger Saanum (125), GE Healthcare med tiden 39.05.

Av tidene når en ser på utviklingen i løpet av disse seks løpene, er det hele sju som har satt bestenotering i dette løpet.

Av andre innslag i dag, var et team fra Red Bull som villig vekk delte ut vareprøver til nesten alle som gjennomførte den lengste distansen.

Innsendt av Ivar Gogstad

Resultater

3KM

Gutter 15 – 16

1. Johan Mesel Hestad 10 RIL 13.06

2. Laurits Dyrkolbotn 9 MK 16.04

Menn junior/senior

1. Sivert Oftedal 13 MHI 10.48

Menn mosjon

Sten Rune Askildsen 1 Holum skole 10.53

Ulf Hansen 5 Lyngdal CK 11.29

Bjørn Oftedal 28 Mand.komm 14.23

Stanley Olsen 20 17.07

Øyvind Seyffarth 33 14.50

Lars Try 22 Lillesand IL 24.16

10KM

Menn junior

1. Ismael Samadi 157 Kr.s løpekl. 38.22

Menn aktive 23 – 34

1. Erlend Stokke 126 Team Flaxv. 37.21

2. Vegard Homme 159 Kristiansand 38.12

3. Daniel M. Calvo 172 Spania 39.03

4. Nils Rune Bue 166 MIL 44.22

5. Tor G. Ubostad 124 Fiskelaget 46.26

Damer aktive 23 – 34

1. Ingrid Ukkelberg 108 MIL 41.10

2. Kristin Kile 165 Spang.skole 47.29

Menn vet. 35 – 39

1. Arild Sletten 111 Holum 39.21

2. Yngve Finne 112 44.46

3. Tommy Aanensen 167 Mandalitten 47.17

4. Jan A. Fredriksen 123 Mandalitten 49.21

Damer vet. 35 – 39

1. Randi Dyrkolbotn 139 Vass.Damen 41.53

Menn vet. 40 – 44

1. Vidar Pedersen 138 Hogganvik 38.27

2. Fernando Bravo 171 Kr.s Triath. 39.10

3. Even Sagebakken 155 MHI 44.51

Damer vet. 40 – 44

1. Siri Nilssen 160 UiA Bedrift 49.46

2. Ellen Karlsen 162 Vass.Damen 54.08

Menn vet. 45 – 49

1. Stig A. Jansen 141 Vinje indust. 42.07

2. Trygve Sirnes 129 MVG 44.36

3. Kjell C. Jensen 104 Farsund 44.54

4. Rony L. Cortes 173 Grim 47.27

5. Patrick Cusick 174 Søgne 49.30

Damer vet. 45 – 49

1. Unni Mesel 153 Kr.s løpekl. 44.30

2. Hanne Kråkeland 151 Vass.Damen 51.09

2. Gudrun Fladen 143 Vass.Damen 51.09

4. Anne-K. Daasvatn 169 Vass.Damen 53.38

5. Lene Hillesund 170 Vass.Damen 57.22

Damer vet. 50 - 54

1. Inger Saanum 125 GE Healthca 39.05

Menn vet. 55 – 59

1. Kristian Kleppan 142 MHI 40.56

2. Rune Stokke 137 MHI 41.57

Damer vet. 55 – 59

1. Siren Rosseland 135 Vass.Damen 54.18

2. Anne Bjørsom 110 MHI 57.22

Menn vet. 65 – 69

1. Arne Pedersen 127 Revmatikern 54.35

2017 VINTERKARUSELLEN SAMMENDRAG

(basert på plassering)

10KM

Menn aktive 23 – 34

1. Nils Rune Bue MIL 11

1. Vegard Homme Kristiansand 11

Damer aktive 23 – 34

1. Ingrid Ukkelberg MIL 04

Menn vet. 40 – 44

1. Fernando Bravo Kr.s Triathlon 08

Damer vet. 40 – 44

1. Siri Nilssen UiA 04

Menn vet. 45 – 49

1. Rony L. Cortes Grim 12

2. Kai Gimre Søgne 20

Damer vet. 45 – 49

1. Hanne Kråkeland Vassmyr damene 06

2. Gudrun Fladen Vassmyr damene 08

3. Lene Hillesund Vassmyr damene 12

Damer vet. 50 – 54

1. Inger Saanum GE Healthcare 04

Menn vet. 55 – 59

1. Reinier Spek Kr.sand løpeklubb 06

Menn vet. 65 – 69

1. Arne Pedersen Revmatikeren 04

2. Kristen Bue Team mosjon 06