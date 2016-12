Rekordaktivt maratonår for mandalsløperne

MANDAL Mandalsløperne har i 37 år løpt maraton. Etter årets sesong er antallet løpere fra Mandal som har løpt under 4 timer steget til 135, 120 menn og 15 damer. Maratonlista for damer teller nå 34. I år har 16 løpere satt personlig rekord, 8 damer og 8 menn. To er debutanter. Lene Hillesund debuterte i Hamburg, mens Arild Sletten løp sitt første i Oslo.

Øvrige personlige rekorder ble satt av Hadi Moradi med 2.40.51 i Berlin. Med det klatret han til topp 10 på den lokale lista. Nils Rune Bue perset også i Berlin med 2.48.19, Endre Walvik med 2.46.55 og Lars Kristian Larsen med 3.09.25.

Vidar Løseth perset i Frankfurt med 3.17.04. I Hamburg ble det pers til Rune Stokke på 3.18.01. Der kom også Knut Erik Kongsvik inn på lista med 3.54.22.

Løpebølge blant damene

Inger Saanum står med 30 av de 122 maratonløpene som er løpt av damer i Mandal. Hun har løpt gode løp i Hamburg og Frankfurt også dette året. I år har løpebølgen fortsatt hos damene. 8 damer perset i år, en av dem var debutant. Randi Dyrkolbotn perset i Hamburg med 3.11.10. Det samme gjorde Siren Rosseland, Hanne Hillesund og Lene Hillesund. Liv Torun Netland perset i Mandal med 3.33.50. I Farsund løp Grete Rugland inn til 3.35.56. I Risør løp Nina Kristoffersen på 3.48.41. I London perset Anne Lill Larsen med 3.51.24.

Tysk tradisjon

Mandalsløperne har 32 maratonstarter nasjonalt og 41 internasjonalt inneværende sesong.

Det var mandalsløpere som vanlig i Hamburg og Berlin, henholdsvis for 31. og 33. gang. I Hamburg løp 18.500, over 43.000 fra 102 land var på startstreken i Berlin. I tillegg har mandalsløpere startet i New York, Frankfurt, København, London, Perth, Risør, Stavanger, Oslo, Holmestrand, Nordmarka og på hjemmebane i Mandalsmaraton.

Rune Akselsen er fortsatt Mandals beste ultraløper. I år har flere kommet med. Grete Rugland perset på 50 km i Undheim, i tillegg løp hun 24-timersløp i Oslo.

53.418 kilometer

Totalt har disse 154 løperne løpt 1266 maratonløp på disse 37 årene. Totalt er dette 53.418 kilometer, eller 1444 kilometer pr. år. Bak disse løpsmilene ligger det flere tusen treningsmil. Langdistansemiljøet i Mandal er unikt med faste treningstider 7 dager i uka. «You never run alone». Spesielt for Mandal er at det er maratonløpere i alle aldere av begge kjønn. Mandal må være en av byene i landet som har flest maratonløpere sett ut fra folketallet.

Tendensen i Europa er at flere løper maraton, og de løper seinere. Maksimaltida i Hamburg, Barcelona og Berlin er seks timer. I New York har de ingen grense. «You made it» er kommentaren der, uten spørsmål om tid. Denne tendensen er i ferd med å vise seg i Norge.

Det vil gjøre at flere vil våge seg ut på distansen, som ikke endte heldig for den som innførte maratonløpet, Feidippides i år 490 før Kristus.

Konkurrerer om antall

Kristen Bue har ajourført statistikken ut fra tilgjengelige resultater. Han er den fra distriktet som har flest maratonløp. Han passerte 100 løp i Mandalsmaraton og fikk med seg Berlin og New York etter det. For de som ikke lenger klarer å forbedre tida si, er det et godt alternativ at konkurransen gjelder antall! Her leder Kalle Glomsaker med 86, foran Erik Jørgensen med 85 og Karl Thomas Klev med 63. Skulle det være mangler og resultater som ikke er registrert, vennligst kontakt statistikkføreren krbue@hotmail.no

Etter 37 år er 155 navn kommet på lista. Lista inneholder som vanlig både bestenotering og antall løp.

Sesongen 2017

2017-sesongen byr på mange muligheter til å få testet tempoet, både i nærområdet og utlandet.

3. juledagsløpet markerer sesongstart. I 2017 blir Vinterkarusellen litt uregelmessig grunnet vinterferien og starter i Søgne som vanlig.

Det blir start i Søgne 7. januar, med løp i Kristiansand 14. januar og Mandal 28. januar. Søgne 4. februar og Kristiansand 11. februar. Karusellen avsluttes i Mandal med sjette løp 4. mars.

Hamburgmaraton 23. april er som alltid mål for en del mandalsløpere. For 32. år på rad, drar bussen fredag kveld. Løpet samler alltid over 20.000 løpere i vårvarme gater. Avslutning i parken Planten und Blumen er vårens høydepunkt. Fra Mandal drar hvert år cirka 35 løpere.

Mandalsløpet er alltid Pinseaften, i 2017 faller den på 3. juni. Konsmo-Helle rundt går søndag 25. juni, mens Sentrumsjoggen eller Intersportjoggen blir torsdag 13. juli. Sørlandsløpet går i Furulunden onsdag 26.juli. Mandalsmaraton 17. september bør bli hovedmål for all miltrening i året som kommer.

Berlinmaraton helga etter, søndag 24. september, har hatt mandalsløpere på startstreken hvert år siden 1984. Det blir buss nedover også i 2017. Vi har 44 startnummer reservert og fast hotell fra år til år. I år var startnummer til løpet allerede utsolgt i november.

Sesongen avsluttes i Hålandsheia med Hålandsheia rundt lørdag 18. november. Løpet ble bestemt lagt så seint for å unngå stevnekollisjon med Morothon i Søgne.

MHIs mosjonskarusell fortsetter i 2017. En del løpere ser ut til å ta på seg å gjennomføre dette populære tirsdagsarrangementet også neste sesong.

Alle løpsglade kan se en ny sesong lyst i møte. Med Furulunden og alltid snøfrie strender finnes det løpemuligheter selv om ski kan være et godt alternativ. For de løpere som ikke nødvendigvis skal fortest mulig fram, er det viktig å minne om følgende: Ved å løpe saktere, har man det gøy lenger!

I utlandet er det ikke flaut å delta i løp som mosjonist. Alles mål er jo å komme til mål.

Felles aktivitet er en viktig motivasjon for at flest mulig skal bli fysisk aktive og i bedre form. Folkehelse og løping henger sammen. Den nye løpebølgen fortsetter. Vi håper den vil vare i mange år. Den første kom i 1980.

Kalle Glomsaker