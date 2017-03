Sløste med sjansene i treningskamp

FEVIK Det var et sterkt MK-lag som reiste for å spille bortekamp mot Express lørdag. Hjemmelaget ligger en divisjon over Gudan, men ifølge trener Per Gunnar Laudal så var det MK som dominerte fra start.

- Første omgang startet utrolig bra, og vi burde helt klart scoret både ett, to og tre mål. Til tider kjørte vi virkelig over Express, sier Laudal.

Løfter seg hele veien

I stedet var det hjemmelaget som gikk opp og scoret på sin første sjanse etter rundt 35 minutter. 1-0-ledelsen holdt kampen ut mot MK-gutter som etter hvert gikk mer og mer tom for krefter.

Laudal er tross resultatet fornøyd med hvordan MK spilte lørdag.

- Vi løfter spillet og kvaliteten rett vei hele tiden. Og Express, som til tross for at de ikke er det skarpeste laget i sin divisjon, har jo vært bedre enn MK det siste året og er ikke noe dårlig lag, sier Laudal.

Ikke i toppform

MK har hatt en sykdoms- og skadeplaget vinter, men klarte lørdag å stille et godt mannskap. Her er laget som møtte Express.

Bård Høksaas, Nils-Haakon Lundevik, Håkon Lindland, Henrik Håland, Magnus Jorstad, Lars Henrik Fredriksen, Behrouz Habib, Almin Dacic, Mads Sveindal, Peter Kjellby, Thomas Aukland.

Innbyttere: Ole Rafoshei, Ricardo Skoie, Peder Dovland, Yovanny Peralta, Stian Sundnes, Alfred Gundersen.

- Problemet er at mange av disse har vært ute med sykdom og skader, så treningsgrunnlaget er ikke godt nok til å holde 90 minutter. Men det går riktig vei, sier han.

Generalprøve onsdag

Onsdag er vinterens siste treningskamp, når Lyngdal kommer på besøk til Idrettsparken.

- Det blir kjekt å spille mot Lyngdal, som er et fysisk og solid lag, sier Laudal.

Deretter er det halvannen uke til alvoret begynner, med cupkvalik mot Randesund før Hægebostad venter i første serierunde i slutten av mars.