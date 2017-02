Snartemo knuste alle i Numedalsrally

NUMEDAL - Vi vant med 42 sekunder, og ble nummer seks totalt i alle klassene, så det var optimalt, sier Snartemo.

Sammen med kartleser Arne-Ingar Stulen satte han tidlig standarden lørdag. Med en god start hadde de god kontroll resten av løpet, og til tross for litt kluss på siste del var seieren aldri truet.

- Vi fikk litt problemer med kommunikasjonen inne i bilen og tapte litt på det. Men seieren var med stor margin og vi hadde full kontroll hele veien, sier han.

- Jo mer is, jo bedre

Forholdene var tilnærmet perfekt for Snartemo og hans solide piggdekk.

- Det var lite snø og mest is på veiene. Det begynte å snø litt etter hvert, og da ble sikten litt krevende, sier han.

- Jo mer is jo bedre er det, for piggdekkene sitter så godt på isen. Vi vil ikke ha snø mellom, sier Snartemo.

Til tross for at de slo andremann med hele 42 sekunder vil ikke Snartemo kalle det utklassing. Han kan uansett glede seg over å ta over NM-ledelsen sammenlagt alene - etter å ha ligget likt med to andre foran Numedalsrally.

- Nå har vi ledelsen før grussesongen begynner, og det er der vi trives best, sier han.

Pause før Rally Sørland

Nå er vinterløpene over i årets NM-sesong. Neste løp er ikke før Rally Sørland 6. mai, og tiden fram mot det skal Snartemo bruke på å overhale motoren.

Nå har han to strake seiere, etter at han måtte bryte det første løpe i sesongen.

- Jeg er veldig godt fornøyd så langt, sier han til Lindesnes like før premieutdelingen begynner og han igjen kan stå øverst på podiet.

Resultater

Her er topp 5 fra Numedalsrally 2017, klasse 13.

Plass Fører/kartleser Klubb Tid 1 Søren Snartemo/ Arne-Ingar Stulen NMK Konsmo/ NMK Hadeland 48:53 2 Bernt Kollevold/

Ove Johny Andersen Asker og Bærum Motorsport 49:35 3 Kenneth Johnsrød/ Eirik Borge Asker og Bærum Motorsport 50:44 4 Tom Kristian Lien/ Rita Kristensen NMK Modul & Sigdal/ KNA Eiker 50.57 5 Ole Gunnar Skogli/ Raymond Braaten NMK Nore og Uvdal/ NMK Aurskog-Høland 51.03

Kilde: numedalsrally.no