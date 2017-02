Utsetter treningskamp

MANDAL Treningskampen mellom to forventede opprykksrivaler i årets 4. divisjon skulle vært spilt på kunstgressbanen i kveld. Men nå opplyser MK-trener Per Gunnar Laudal at kampen er avlyst på grunn av vinterforholdene.

– Banen er brøytet, men det snør fortsatt. Det er en treningskamp, og da er det ikke så viktig hvis forholdene er 50/50, sier Laudal.

Kampen er nå flyttet til 15. mars, og Laudal er ikke veldig nedbrutt etter avlysningen.

– Vi kan jo ikke klage over en uke med snø, sier han.

For halvannen uke siden spilte MK uavgjort 1-1 mot Vigør i Idrettsparken. Før sesongstart 1. april venter også kamper mot Fløy, Express, Vigør igjen og Flekkefjord, i tillegg til Lyngdal.