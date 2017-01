Vil ha revansj

KONGSVINGER Snartemo og hans kartleser, Arne-Ingar Stulen, er på startstreken for andre gang denne sesongen i Rally-NM. Forrige runde ble det brudd i sjette fartsprøve med en ødelagt aksel i girkassen. Nå er han klar for revansje.

– Bilen er fikset og vi er klare igjen. Målet er å komme i mål med et godt resultat, sier Søren Snartemo.

I helgen kjøres Rally Finnskog, hvor Snartemo stiller til start i sin firehjulsdrevne Mitsubishi EVO VI. Han beskriver føreforholdene nokså lik som de var i Sigdal for to uker siden, hvor han ledet med over minuttet til neste mann før han måtte bryte.

– Det er lite snø og en god is-såle i løypa, sier han.

Det er seks fartsetapper i løpet, hvor de kjører tre strekninger to ganger. Løpet i helgen starter noe senere enn vanlig, og det er lagt opp til at to av etappene kjøres i mørket.

– Jeg har kjørt i mørket før, og tror det skal gå greit. Det er viktig med gode lys og man er avhengig av gode noter for hvordan veien er, sier han.

Han legger til at det kan være krevende å kjøre i mørket, spesielt over humper hvor man ikke kan se veien foran seg.