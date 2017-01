Vil snakke med næringslivet om sykkelritt

LINDESNESREGIONEN – Vi er kommet ett skritt videre og må gi et endelig svar til Tour des Fjords-styret på om Lindesnes er interessert i å være vertskap for start eller mål i sykkelrittet. Før vi konkluderer vil vi gjerne få en tydeligere tilbakemelding på om næringslivet ønsker å være med på et spleiselag. Det er et viktig arrangement å få hit, sier Fardal Kristoffersen.

Hun håper derfor flest mulig bedrifter vil stille på et møte, siste tirsdag i januar i kommunestyresalen på rådhuset.

– Vi skal også ha dette opp i formannskapet i midten av februar, for dette er et stort løft for Lindesnes. Her er vi avhengige av å gjøre dette sammen med næringslivet, lag og foreninger. Vi har allerede hatt et møte i desember, tilføyer hun.

I starten av september var en delegasjon fra Vest-Agder, både ordførere, kultursjefer, fylkesordførere og varaordførere fra de seks kommunene i Vest-Agder, på plass i Stavanger for å snakke med Tour des Fjords-styret.

– De har presentert for oss hvorfor vi skal legge en etappe til Vest-Agder, og det de har lagt frem har vært veldig lovende. Så vi kommer til å jobbe videre med dette. Mandal og Lindesnes er blant kandidatene, men vi jobber uansett for å få Sørlandet med på rittet i 2018, uttalte daglig leder for Tour des Fjords, Roy Hegreberg, den gang.