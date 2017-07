Joachim (16) og Matheus (17) storspiller for engelsk lag

HJØRRING Gjertsen og Fernandes har blitt godt mottatt og trives sammen med spillergruppa til londonklubben.

Ifølge Joachims far Eirik Bollie Gjertsen har ungguttene levert spill på øverste klasse for et lag som har levert gode resultater.

Åpningskampen endte målløst mot Skedsmo.

– En kamp de (Richmond Park) skulle vunnet klart, men klarte ikke å sette sjansene de fikk, forteller Gjertsen.

Skrudde opp tempoet

Neste kamp endte med 3–2-seier over Oppdal og dermed var det duket for gruppefinale mot Viking, som hadde slått Oppdal 6–1 tidligere. Dermed så Gjertsen, Fernandes og de nye engelske lagkameratene for seg en hard kamp.

Etter at lagene gikk til pause med 1–1 ble Richmond Park enige om å skru opp tempoet.

– Andre omgang ble en kanonomgang. 2–1 kom etter cirka fem minutter etter et nydelig rykk og en pasning fra Matheus, der det for Rory bare gjenstod å bredside ballen i kassa, forteller Gjertsen.

Ville byttes ut - scoret

3–1 kom rundt fem minutter senere, og like etter ga Matheus beskjed om at han var sliten og ville byttes ut.

– Men det var det ikke snakk om, og to minutter senere stod det stod det 4–1, og gjett hvem som scoret? Jo, nettopp leiesoldaten fra Mandal, Matheus. Viking var knust og gutta var fornøyd.

«The Viking»

Eirik Gjertsen forteller at de engelske trenerne er fornøyd med MK-guttenes innsats.

– Gutta høster lovord - Joachim som «the Viking», en bauta i forsvar som har spilt nesten samtlige minutter solid som fjell. Og Matheus er jo en konstant trussel som løper fra alle. Assist og mål er jo kanon, forteller Gjertsen.

Trener med Liverpool-trenere

Onsdagen under Dana Cup skal de unge guttene fra Mandal trene med Liverpool-trenere.

– Richmond Park vant en konkurranse holdt av New Balance som er sponsor til både Liverpool og Dana Cup. Det er kjempespennende at guttene får vist seg frem for Premiere League-trenere, har Richmond-trener James Tavendale tidligere sagt til Lindesnes.

Lindesnes følger MK-guttenes innsats videre i cupen.