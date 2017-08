FØRDE (LOKALSPORTEN)

Norges nest største idrettsarrangement, Landsskytterstevnet pågår for fullt i Førde i disse dager. Hele 43 lokale skyttere i senior, veteran og ungdomsklassene deltar på årets Landsskytterstevne og representerer Mandal, Holum, Lindesnes, Grindølen og Heddeland & Breland skytterlag.

Alle innledende skytinger er ferdig på onsdag førstkommende, og her er en liten oppsummering av lokale prestasjoner etter innledende skytinger fra fredag til og med søndag. I tillegg har vi med finaleresultater i klasse 2 som skjøt sin banefinale søndag kveld.

Privat

Til finalen for klasse 2 var tre lokale skyttere kvalifisert og Tone Wårøy Møll, Holum, hadde best utgangspunkt etter 244 poeng innledende – i sin LS debut. De to andre var Henry Th. Jenssen, Mandal med 242 poeng og Steinar Møll, Holum med 238 poeng.

Tone endte til slutt som nr. 12 i klasse 2 hvor det til sammen deltok 411 skyttere. På baneskytingen ellers til nå er Tor Fasseland, Mandal og Oddvar Kvåle, Holum kvalifisert for finale i klasse V55 som går av stabelen i løpet av torsdag førstkommende.

Privat

Privat

I feltdisiplinene er Espen Elias Vigemyr fra Heddeland & Breland klar for feltfinale i juniorklassen etter 29 treff på lørdag, i tillegg til Mina Wårøy Møll som også LS debuterer i rekruttklassen med 29 treff i feltløypa.

Når det gjelder NM Felt skal klasse 5 skytterne ut i feltløypa i mandag, og grense for finaleskyting er derfor ikke satt enda. Men vi kan med stor grad av sikkerhet si at Sindre Skoie fra Holum Skytterlag, Espen Stubstad og Arild Valand fra Mandal Skytterlag samt Reidar Ågedal fra Grindølen Skytterlag er kvalifisert for feltfinalene fredag. Sindre har best utgangspunkt på 29 treff innledende. Klasse 5 skyter felt mandag.

Privat

Arild Valand hadde full klaff på felthurtigskytingen og klokken stoppet på 8,14 sekunder. Han ligger på en foreløpig 7. plass i Felthurtigskytingen totalt i alle klasser.

Det gjenstår 3 dager til med innledende skyting og flere skal i «ilden» - i tillegg til at enkelte klasser starter mandag med sine konkurranser. Landsskytterstevnet kan Du se på NRK hele onsdag og torsdag kveld med kåringen av årets skytterkonge. Fredag kåres Norgesmesteren i Feltskyting, samt vinneren av «Texasgrenene» Stang- og Felthurtigskyting, de to sistnevnte sendes også på TV fredag kveld.

Under følger resultatsammendrag - halvveis i innledende skytinger.

Sverre Jacobsen

Lokale resultater

Fredag - 28-07-2017

Bane

Klasse Veteran 65 år

Karsten Valand, Grindølen 248

Osmund Norum, Lindesnes 248

Bjarne Birketvedt, Lindesnes 244

Ottar Grimestad, Lindesnes 242

Felt

Klasse 3

Marit Norum, Lindesnes 26/9

Stian Valand, Grindølen 24/14

Jane Vigemyr Johnsen, Heddeland og Breland 24/9

Christian Lie, Holum 16/6

Lørdag - 29-07-2017

Bane

Klasse 2

Tone Wårøy Møll, Holum 244

Henry Th. Jenssen, Mandal 242

Steinar Møll, Holum 238

Jan Ove Storsveen, Holum 237

Ådne Jenssen, Mandal 237

Geir Bernhard Øksendal, Holum 221

Felt

Klasse 4

Sindre Skoie, Holum 29/19

Espen Stubstad, Mandal 28/13

Arild Valand, Mandal 28/12

Reidar Ågedal, Grindølen 28/7

Kenneth Brandsvoll, Lindesnes 27/11

Torfinn Håland, Grindølen 27/10

Geir Lie, Holum 27/8

Alvilde Røiseland, Holum 25/13

Bente Marie Fardal, Lindesnes 15/5

Klasse Junior

Espen Elias Vigemyr, Heddeland og Breland 29/23

Martin Eiken, Holum 28/17

Jonas Sodeland Øksendal, Holum 28/13

Fredrik Stubstad, Mandal 24/17

Marte Natalie Røyland Jacobsen, Holum 20/9

Jane Alise Eilertsen, Holum 15/6

Søndag - 30-07-2017

Bane

Klasse 2

Tone Wårøy Møll, Holum 339

Henry Th. Jenssen, Mandal 333

Steinar Møll, Holum 330

Asbjørn Spilling, Lindesnes 211

Klasse Eldre Rekrutt

Tommy Lie Hortman, Holum 248

Malin Wårøy Møll, Holum 245

Klasse Veteran 55 år

Tor Fasseland, Mandal 245

Oddvar Kvåle, Holum 244

Viggo Hanssen, Heddeland og Breland 231

Felt

Klasse 4

Steinar Norum, Lindesnes 28/10,

Klasse Rekrutt

Mina Wårøy Møll, Holum 29/15

Mandag - 31-07-2017

Bane

Klasse 3

Stian Valand, Grindølen 230

Jane Vigemyr Johnsen, Heddeland og Breland 226

Christian Lie, Holum 206

Klasse Eldre Junior

Karen Sodeland Øksendal, Holum 239

Felt

Klasse 5

Kenneth Stubstad, Mandal 26/12

Kjell Egil Norum, Lindesnes 26/12

Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland 21/5

Klasse Veteran 65 år

Karsten Valand, Grindølen 30/18

Bjarne Birketvedt, Lindesnes 28/16

Osmund Norum, Lindesnes 27/20

Ottar Grimestad, Lindesnes 23/8