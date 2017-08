Lokalsporten: Resultater fra innledende skyting

FØRDE (LOKALSPORTEN)

Onsdag kveld er all innledende skyting ferdig i Førde og noen få har vært gjennom litt finaleskytinger. Fra mandag denne uken kvalifiserte Karen Sodeland Øksendal seg til banefinale i eldre junior etter 239. I NM-Felt klarte ingen av de lokale femteklassingene å komme opp på 28 treff eller mer som måtte til for å delta i NM-finalen, tidvis sterk vind og spesielt vanskelige forhold mandag må ta litt av skylden for det. I Finfelten derimot skjøt Karsten Valand fra Grindølen 30 treff og skyter finale fredag i klasse V65.

Privat

På tirsdagen var Bente Marie Fardal best av de lokale fjerdeklassingene på baneskytingen med 240 poeng. I klasse 2 kvalifiserte igjen Henry Th. Jenssen og Tone Wårøy Møll seg til finaleskyting –denne gangen i felt-disiplinen, det samme gjorde Karen Sodeland Øksendal i klasse Eldre Junior og Tommy Lie Hortman fra Holum i klasse Eldre Rekrutt. Alle feltfinalene går fredag.

I klasse junior skjøt våre 6 lokale ungdommer sin baneskyting i dag, onsdag og ingen av dem nådde finalegrensen. I klasse V55 som skjøt sin feltskyting på onsdag kvalifiserte både Oddvar Kvåle fra Holum og Tor Fasseland fra Mandal seg fredagens finaler i klasse V55.

Privat

Onsdagen er «17.mai» på Landsskytterstevne og klasse 5 –skytterne skyter sine innledende 25 skudd i baneskytingen. Best av våre lokale skyttere var Kenneth Stubstad fra Mandal med 244 poeng –noe også Andreas Vigemyr fra Heddeland & Breland gjorde –og begge skyter finaleomgang torsdag. Kenneth ligger også med like mange poeng som lederen i kampen om Norma-tittelen på Landsskytterstevnet –som går til beste klasse 3-5 skytter over 55 år. Banefinalene på torsdag avsluttes med den direktesendte Kongelagsskytingen på NRK TV.

I Felthurtigskytingen som blir vist på TV fredag kveld (opptak) har ingen greid å passer Arild Valand fra Mandal som nå er på 13.plass med tiden 8.14 -så han skal ut i felthurtigfinale i «Texas på Landsskytterstevne» fredag.

Ingen har heller har greid å skyve ut Endre Sløgedal Andersen og Nils Bernt Rinde fra topp 16 i Stangskytingen -og de er også selvsagt å se i det direktesendte "Texas på Landsskytterstevnet" på NRK fredag.

Privat

Mandag - 31-07-2017

Bane Klasse 3 Stian Valand, Grindølen 230, Jane Vigemyr Johnsen, Heddeland og Breland 226, Christian Lie, Holum 206 Klasse Eldre Junior Karen Sodeland Øksendal, Holum 239,

Felt Klasse 5 Kenneth Stubstad, Mandal 26/12, Kjell Egil Norum, Lindesnes 26/12, Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland 21/5, Klasse Veteran 65 år Karsten Valand, Grindølen 30/18, Bjarne Birketvedt, Lindesnes 28/16, Osmund Norum, Lindesnes 27/20, Ottar Grimestad, Lindesnes 23/8,

Tirsdag - 01-08-2017

Bane Klasse 4 Bente Marie Fardal, Lindesnes 240, Torfinn Håland, Grindølen 236, Steinar Norum, Lindesnes 235, Arild Valand, Mandal 233, Espen Stubstad, Mandal 233, Reidar Ågedal, Grindølen 232, Geir Lie, Holum, 230, Sindre Skoie, Holum 226, Alvilde Røiseland, Holum 233

Klasse Rekrutt Mina Wårøy Møll, Holum 232,

Felt Klasse 2 Henry Th. Jenssen, Mandal 28/12, Tone Wårøy Møll, Holum 24/8, Jan Ove Storsveen, Holum 23/7, Ådne Jenssen, Mandal 22/7, Steinar Møll, Holum 21/6, Asbjørn Spilling, Lindesnes 17/3, Geir Bernhard Øksendal, Holum 11/3,

Klasse Eldre Junior Karen Sodeland Øksendal, Holum 24/7,

Klasse Eldre Rekrutt Tommy Lie Hortman, Holum 30/23, Malin Wårøy Møll, Holum 29/14

Onsdag - 02-08-2017

Bane Klasse 4 Kenneth Brandsvoll, Lindesnes 228, Klasse 5 Kenneth Stubstad, Mandal 244, Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland 244, Kjell Egil Norum, Lindesnes 230, Klasse Junior Jonas Sodeland Øksendal, Holum 244, Espen Elias Vigemyr, Heddeland og Breland 244, Martin Eiken, Holum 244, Fredrik Stubstad, Mandal 241, Marte Natalie Røyland Jacobsen, Holum 227, Jane Alise Eilertsen, Holum 178, Klasse Veteran 73 år Harald Jensen, Lyngdal 350,

Felt Klasse Veteran 55 år Oddvar Kvåle, Holum 29/12, Tor Fasseland, Mandal 27/9, Viggo Hanssen, Heddeland og Breland 21/5,

Privat

Privat

Privat

Privat

Innsendt av

Sverre Jacobsen