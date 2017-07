Engelsk cup-eventyr for lokale unggutter

MANDAL – Dette er en fin mulighet for oss, sier de unge guttene.

Til vanlig spiller Joachim på MKs G16-lag og Matheus på juniorlaget. Det er ikke første gangen guttene drar til Dana Cup, men dette blir første gang de spiller med det engelske laget Richmond Park.

Dana Cup er Danmarks største fotballcup og arrangeres i Hjørring, i år fra 24. til 29. juli.

Det er far til Joachim, Eirik Bollie Gjertsen, som kjenner treneren til Richmond Park, James Tavendale. Den engelske treneren trengte flere spillere og tok kontakt med Eirik som også tidligere har vært trener til Joachim og Matheus.

– For guttene blir dette like mye en språkreise som en fotballtur, sier Tavendale.

Nå skal de spille Dana Cup i første omgang, og kanskje det vil dukke opp flere anledninger til å spille med det engelske laget.

Privat

Ligger ikke på latsiden

– Vi trener hver dag, noen dager to ganger om dagen, sier Joachim.

– Vi må bli ordentlig «fit», sier Matheus.

Det er høyt nivå på det engelske laget, men guttene har spilt treningskamp mot laget tidligere og da vant de 3–1.

– Den ene spilleren på Richmond Park sitt G17-lag fikk tilbud om å spille for Chelsea, men takket nei. Han satser heller på svømmingen, forteller Joachim.

Siren K. Døvik

– Nerver?

– Ja, vi har jo aldri trent eller spilt med laget før. Men vi reiser ned til Danmark på søndagen slik at vi rekker to treningskamper med dem. Det er nok til å forstå spillet deres, forteller Matheus.

Trenes av Liverpool-trenere

Onsdagen under Dana Cup skal de unge guttene fra Mandal trene med Liverpool-trenere.

– Richmond Park vant en konkurranse holdt av New Balance som er sponsor til både Liverpool og Dana Cup. Det er kjempespennende at guttene får vist seg frem for Premiere League-trenere, sier Tavendale.

Guttene har et felles mål med fotballen, og det er å bli så god som de kan bli og ha det gøy underveis. At Richmond ønsker å ha dem med anser de som en stor anerkjennelse.

– Det er veldig gøy å høre at de vil ha oss med, sier de begge.