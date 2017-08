BERGEN Mandalitten, som sykler for Ringsaker SK, stiller til start på både temporittet og fellesstarten i mesterskapet.

Det norske juniorlandslaget (Morgendagens Helter-landslaget) kommer til VM på hjemmebane ranket som den beste juniornasjonen i verden.

Med sterke resultater den siste tiden har Mandals-gutten Wærenskjold, som nylig ble kåret til Årets Sykkeltalent av Statoil Morgendagens Helter og TV 2, imponert landslagsleder Kai Lexberg.

– Søren har imponert som førsteårsjunior og har blant annet vunnet Niedersachsen sammenlagt. Han ble også nummer to i EM fellesstarten og nummer fem på EM-tempoen. Han er den av rytterne som normalt har den beste spurten av gutta, sier Lexberg i en pressemelding.

Wærenskjold skal sykle sammen med blant annet lagkamerat Andreas Leknessund.

Tror på fremtiden

Thor Hushovd er ambassadør for Statoil sitt talentutviklingsprogram, Morgendagens Helter. Han mener det er en stor anerkjennelse å for talentene å få sykle VM på hjemmebane. Den tidligere verdensmesteren tror at det norske laget kan imponere i Bergen.

– Søren har imponert over tid og det er derfor naturlig at han plukkes ut til å sykle i VM på hjemmebane. Han har lagt ned mye innsats for å nå dette og det må derfor være utrolig inspirerende å få sykle i VM i Bergen, sier Thor Hushovd, i pressemeldingen.

Mesterskapet går av stabelen fra 16. til 24. september i Bergen. Dette er andre gang i historien at Norge får arrangere sykkel-VM på landevei, og mesterskapet blir med det årets største sommeridrettsarrangement i år.

Disse er tatt ut til VM-temporittet for juniorer 19. september:

Navn Klubb Kommer fra Andreas Leknessund Ringerike SK Tromsø Søren Wærenskjold Ringerike SK Mandal Olav Hjemsæter Glåmdal SK Skjetten

Disse er tatt ut til VM-fellesstarten for juniorer 23. september:

Navn Klubb Kommer fra Andreas Leknessund Ringerike SK Tromsø Søren Wærenskjold Ringerike SK Mandal Olav Hjemsæter Glåmdal SK Skjetten Idar Andersen Gauldal SK Melhus Jonas Iversby Hvideberg Fredrikstad SK Fredrikstad Ludvig Fischer Aasheim SK Rye Oslo

