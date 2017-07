Strålende resultater i langbane-NM

TRONDHEIM Simon Neerland satte ny kretsrekord på 50m rygg med 27.70 i seniorfinalen som ga 7. plass.

Neerland hadde fem andre finaleplasser på 50m rygg, 100m og 200m rygg i både junior- og seniorklassen. Han satte også tre nye klubbrekorder på alle tre ryggøvelser og en ny juniorkretsrekord på 4x100 medley.

Aamund Westermoen sammen med guttelag Team Sør tok sølv på 4x200m fri med ny senior- og juniorkretsrekord. Og ny juniorkretsrekord på 4x100 fri. Han satte ny klubbrekord på 200 fri da han kom under to minutter som første mandalitt med 1.59.2.

Bernt Marcus Seyffarth hadde et veldig sterkt mesterskap og satte først kretsrekord på 50m bryst med 29.12 som ga fjerdeplass, og på 50m fri satte han kretsrekord to ganger, først i forsøkene med 23,67 og 23.63 i finalen som ga 8. plass i det sterke selskapet. Han satte to ganger klubbrekord på 100 fri.

Veldig gledelig var at Tone Nilsen Hartmark tok to bronsemedaljer på senior på 50 og 100 rygg. Velfortjente medaljer etter hun har trent så bra. Hun har satt tre nye klubbrekorder på 100 rygg, 200 medley og 200 rygg.

