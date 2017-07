Se resultatliste fra Skjernøyløpet 2017

MANDAL Med 64 deltakere hadde Skjernøyløpet nesten dobbelt så mange deltakere som i fjor og året før. Og det til tross for at regnet bøttet ned under Norges sydligste løp søndag. Les alt om løpet og se bilder her.

Her er full resultatliste fra løpet, hentet fra webscorer.com.

Plassering Navn Født Tid Differanse 1 Sivert Oftedal, MHI - Mandal 1997 21:55.1 - 2 Endre Walvick 1978 23:04.3 +1:09.2 3 Kåre Aanensen, Mersey - Mandal 1965 23:09.6 +1:14.5 4 Magnus Hjortland, HTC - Kristiansand 1995 23:12.0 +1:16.9 5 Ingrid Ukkelberg 1983 23:49.6 +1:54.5 6 Vegard Godø, UNO CC - Ålesund 1988 24:05.6 +2:10.5 7 Martin Ukkelberg Sløgedal 2005 24:12.9 +2:17.8 8 Sten-Rune Askildsen, Landøy IL - Mandal 1969 24:15.7 +2:20.6 9 Frode Hodne 1980 24:21.0 +2:25.9 10 Kenneth Sløgedal, Marnadal iL 1983 24:28.8 +2:33.7 11 Liv torunn netland, Mandalitten Sportsklubb 1985 24:51.7 +2:56.6 12 Tommy Aanensen, Mandalitten Sportsklubb - Mandal 1982 24:53.6 +2:58.5 13 Tormod Bjørkmann, Team Ternereiret - Oslo 1987 24:56.8 +3:01.7 14 Johanne Hjelle, NitterTeam Ternereiret - Moss 1986 25:14.2 +3:19.1 15 Yngve Finne, Team Irony - Mandal 1978 25:30.6 +3:35.5 16 Eivind Kolbeinshavn, Lazy Town - Bergen 1993 25:51.9 +3:56.8 17 Kjetil Daasvatn, MHI 1965 26:03.0 +4:07.9 18 Bjarne Bergsaker, Sykleklubben Lyngdal - Lyngdal 1981 26:16.7 +4:21.6 19 Bjørn Arild Ersland, GTI Friidrett - Stavanger 1965 26:20.7 +4:25.6 20 Odin Fladen, MK - Mandal 2004 26:25.7 +4:30.6 21 Anders Jaarvik, GTI Friidrett - Stavanger 1963 26:28.6 +4:33.5 22 Nikolai Nitter, Team Ternereiret - Oslo 1988 26:42.6 +4:47.5 23 Markus Glad, Glad - Kristiansand 2001 26:56.6 +5:01.5 24 Sondre Walvick 2006 27:01.7 +5:06.6 25 Steinar Wergeland, MHI - Mandal 1956 27:11.7 +5:16.6 26 Morthen Askildsen, Spareskillingsbanken - Mandal 1962 27:25.0 +5:29.9 27 Åsmund Elnan, Elnans - Oslo 1985 27:38.9 +5:43.8 28 Erlend Ersland, Bjarg - Bergen 1999 28:01.0 +6:05.9 29 Karl Aarrestad, Gulehuset - Stavanger 2001 28:02.6 +6:07.5 30 Kasper Ersland, Gulehuset - Stavanger 2001 28:10.6 +6:15.5 31 Håkon Ersland, HSI - Bergen 1964 28:19.9 +6:24.8 32 Ida Marie Ersland, HSI - Bergen 1990 28:24.8 +6:29.7 33 Knut Ersland, HSI - Bergen 1962 28:29.5 +6:34.4 34 Håkon B Ersland 1992 28:33.1 +6:38.0 35 Kristian Hansson 1965 28:59.1 +7:04.0 36 Asle Farestad, Kristiansand Triathlon Klubb - Kristiansand 1959 29:01.6 +7:06.5 37 Tor Ubostad, Fiskelaget - Kleveveien 9 1992 29:07.9 +7:12.8 38 Petter Glesne 1980 29:10.5 +7:15.4 39 Theodor Jaarvik, Gulehuset - Stavanger 2001 29:41.4 +7:46.3 40 Lise-Linn Hansen, Kristiansand 1985 29:52.9 +7:57.8 41 Bjørn Atle Hjortland, HTC - Kristiansand 1968 30:25.8 +8:30.7 42 Silje Sveberg, Oslo 1974 30:27.9 +8:32.8 43 Aksel Aarrestad, A-frame Unitet - Stavanger 2005 30:29.7 +8:34.6 44 Per Ivar Aarrestad, A-Frame United - Stavanger 1963 30:33.0 +8:37.9 45 Anna Ersland, HSI Fjellrypene - Bergen 1960 30:38.0 +8:42.9 46 Jørgen Glad, Glad - Kristiansand 2006 30:39.1 +8:44.0 47 Øystein Glad, Glad - Kristiansand 1970 30:40.7 +8:45.6 48 Eirik Bækkevold, HSI - Bergen 1960 31:02.3 +9:07.2 49 Øyvind Ersland, Bergen 1999 32:00.8 +10:05.7 50 Henrik Lehovd, Kige Vakt-&-Hvile Service - Oslo 1970 32:48.1 +10:53.0 51 Gudrun Fladen, Vassmyradamene - Mandal 1971 33:31.9 +11:36.8 52 Per Solesvik, Arendal 1967 35:48.0 +13:52.9 53 Eivind Wathne, Kniben - Mandal 2007 35:53.5 +13:58.4 54 Harald Wathne, Kniben - Mandal 1976 35:54.8 +13:59.7 55 Arne Pedersen, Rematikeren - Mandal 1952 36:00.0 +14:04.9 56 Sindre Kolbeinshavn, Lazy Town - Bergen 1997 36:04.2 +14:09.1 57 Alexandra Regevik, Mandal - Mandal 2003 36:10.5 +14:15.4 58 Brit Gunn Ersland, Bergen 1960 36:21.5 +14:26.4 59 Marian Bergsaker, Sykleklubben Lyngdal - Lyngdal 1960 36:46.4 +14:51.3 60 Espen Regevik, Mandal - Mandal 1973 37:14.7 +15:19.6 61 Helena F Lavoll, Mandal - Mandal 2003 39:31.5 +17:36.4 62 Ingrid Elnan, Elnans - Oslo 1984 39:33.8 +17:38.7 63 Eystein Christensen, Mandal 1978 39:39.4 +17:44.3 64 Bente S. Solesvik, Arendal 1965 53:59.0 +32:03.9 - Geir Walther, Sjøboden - Mandal 1968 DNF - - June Gulbrandsen Nilsen, Mandal 1988 DNF - - Kent Andreas Lie, Lyngbø - Bergen 2005 DNF - - Nils Rune Bue, Mandal - Mandal 1987 DNF - - Per Olav Haarr, Ganddal Orientering - Bryne 1966 DNF -

Kilde: webscorer.com