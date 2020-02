Tilbakeblikk - Stormen i 1987 raserte Sjøsanden

– Det er ufattelig for oss som kjenner Sjøsanden sommerstid at forholdene kan bli så dramatiske, sa bygartner Hallfrid Josted mandagen etter stormens herjinger i 1987. Lindesnes arkiv

– Mange års arbeid med å sikre Sjøsanden mot utgraving fra sjøen er ødelagt under stormen. Det var bygartner Hallfrid Josteds blåmandag-konklusjon etter stormen i oktober 1987.

Fredag 16. oktober 1987 traff et voldsomt uvær kysten av Sørlandet. Full sørlig storm presset enorme vannmasser inn mot kysten, slik at elver og vassdrag flommet over.