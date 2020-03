Gjensyn med nyhetsbilder fra mars 2001 - Fakkeltog mot Umoe-nedleggelse og ny MK-tribune

Fakkeltog og folkemønsting da regjeringens pengestopp til MTB-programmet truet Umoe Mandals eksistens. Føstedivisjonslaget MK bygde ny tribune i Idrettsparken. Og folk protesterte mot boligbygging på Båly. Her er et knippe nyhetsbilder fra mars for 19 år siden.