Pangstart på 2020 for Buen - fortsetter med samme oppskrift

Lene Lauvdal mener vårprogrammet på Buen kulturhus er av det varierte slaget, med samme oppskrift som de foregående år. Jens Saanum Bessesen

Lars Monsen sørget for en pangstart på året for Buen kulturhus, som kjører et vårprogram i kjent stil.

Mandag var Monsen årets første headliner i Buen med sitt foredrag for en fullsatt storsal. Billettene ble revet bort i løpet av en uke.

– Det er ikke så ofte billettene går så fort.