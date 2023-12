Å holde seg oppegående på hva de unge faktisk sier når de snakker med hverandre i spill er ikke så lett. Nye ord og uttrykk kommer til hele tiden, og det å forstå meningen bak dem er ikke så enkelt. Spillerspråket er praktisk talt ferskvare, der det noen sier en gang på en direktesendt spillerkamp brått kan få fotfeste og bli etablerte ord og uttrykk.

Vi skal derfor gå gjennom noen av de mest brukte uttrykkene for deg. Enkelte av dem har kanskje falt litt av moten, men mange er fortsatt i bruk, og du vil helt sikkert kjenne igjen flere av dem fra din egen ungdom.

AFK – Away From Keyboard er en beskjed man gir for å opplyse om at man ikke er til stede.

Avatar er den digitale figuren du spiller, en representasjon av deg selv, eller hva du ønsker å være i spillet.

Ban/Banna er noe du kan bli om du oppfører deg dårlig i møte med andre spillere. Da kan du bli rapportert, og i verste fall bannlyst fra spillet, enten midlertidig eller permanent avhengig av hvor dårlig du har oppført deg.

Beta er egentlig er ord brukt som betegnelse på uferdige spill man får tilgang til i en betatest for å sjekke om det er problem som må fikses. I nyere tid har ordet fått en ny betydning utenfor spillsirkler som et nedsettende ord om underdanige menn.

BRB står for Be Right Back og er ofte synonymt med AFK. En kort beskjed for å fortelle at du er borte en kort stund.

Buff er et ord som beskriver at noe blir forbedret. Det kan bli gjort av utviklere som lanserer en ny oppdatering der enkelte ting blir styrket, eller en spiller kan buffe en annen spiller med positive egenskaper.

Bug er en teknisk feil i et spill som kan føre til at ting ikke fungerer skikkelig, eller spillere kan utnytte for å få fordeler.

Campe gjør du når du legger deg på en relativt trygg plass og venter på at motstanderne skal komme forbi, klar til å plukke dem ned.

Crafting er en viktig del i mange spill, spesielt såkalte «Survival»-spill. Det betyr enkelt og greit å lage ting. Alt fra utstyr til våpen og hele bygninger.

Discord er et veldig populært program der folk kan snakke med hverandre, enten via tekst, lyd eller video. Man kan også dele skjermen sin med andre.

GG er kort for Good Game, og er noe spillere som ønske en hyggelig atmosfære sier til hverandre både før og etter kamp. Før for å ønske hverandre lykke til, etterpå for å enten gratulere med seieren, eller takke for en god kamp.

Griefing er dårlig oppførsel fra spillere som med viten og vilje spiller dårlig for å ødelegge for laget sitt.

Grinding er et uttrykk ofte brukt om aktiviteter man ikke nødvendigvis synes er morsomme, men som må gjøres. Det er ting som tar tid, og kan enten være gjort for å sanke erfaringspoeng så man kan gå opp i nivå, eller samle det man trenger av ressurser eller gjenstander.

Gænke er en taktikk der man overraskende går til angrep på en spiller.

Hacking er når man utnytter potensielle feil i spillet for å oppnå fordeler. Det kan gjørest direkte i spillet, men mange bruker sideprogram å hacke.

Kicke betyr å bli kastet ut av en gruppe eller et spill. Gjerne fordi oppførselen har vært dårlig.

KEK/KEKW er den koreanske utgaven av LOL. I vesten har den blitt popularisert sammen med bilder av en latterfull spansk komiker.

Leet, også skrevet med tall som 1337 er en betegnelse på noe som er elite, i en annen liga.

LOL er en gammel klassiker som betyr Laugh Out Loud. I senere år har den glidd over i den nyere formen LUL, og om du hører noen si noe sånt som «For the lulz» betyr det at noe blir gjort bare for latteren sin skyld.

Loot er det du får når du seirer over en fiende. Det kan være andre spillere, eller fiender i spillet. Da får man gjerne loot som kan være alt frå gull og rikdom til flotte nye våpen.

Meta Selv om Facebook har tatt over dette ordet og gjort det ganske ukult blant kidsa er dette et uttrykk som stammer fra spillverden. Det er en forkorting for Most Effective Tactics Available, og refererer til å vite hva som er den beste taktikken akkurat nå.

Mod er kort for modifikasjon og betyr noe som blir installert for å endre på spillet. De fleste spill tillater modder, men ofte ikke når man spiller på nett.

Nerf er det motsatte av buff. Dette blir som regel brukt når utviklerne bak et spill har gjort noe vesentlig dårligere.

Noob er en nedsettende beskrivelse som blir brukt for å terge. I praksis kaller man noen for nybegynner, noe som kan være provoserende om man har spilt mye.

OP/OD er kort for overpowered eller overdose. Begge omhandler våpen eller kombinasjoner som er altfor kraftige, og mest sannsynlig vil det bli nerfa i en kommende oppdatering.

Pog/Pogchamp blir brukt når noe er kult, imponerende eller fantastisk.

Pwn – Kjært barn har mange navn, og Pwn er et av dem. Pwan, pawne, pwane, own, alt koker ned til at noen har blitt eid, altså totalt overkjørt.

Rage Quit er noe som skjer når alt går galt og spilleren blir sint og slutter i ren frustrasjon.

RL/IRL er kort for Real Life eller In Real Life, og refererer til hvordan de som spiller sammen gjerne gjør det via en digital plattform, og møtes IRL om de skal møtes utenfor spillet.

Robucks, V-bucks er kanskje noen av de viktigste termene for foreldre å ha kontroll på. Dette er egen valuta for spill. Den brukes til å kjøpe for eksempel skins. Selv om gjenstander i spillet ikke koster ekte penger, kjøpes de med blant annet V-bucks, og disse koster ekte penger.

Rush er noe man gjør når man angriper motstanderen raskt og effektivt, før de får sjansen til å reagere.

Skin er digitale klær. Ofte er det bare en ny fargekombinasjon for en gitt spillfigur, men det kan også være helt nye drakter. Du får den gjerne ved å prestere i spillet, eller ved å kjøpe dem for penger.

Spawne er det man gjør når man kommer tilbake etter at spillefiguren har blitt drept.

Squaden er laget ditt, de du spiller med i lagbaserte spill.

Streaming er det vi på norsk kaller strømming. Det er når man lar andre se på at man spiller. Det gjøres gjerne via andre programmer som Discord og Twitch.

Twitch er den mest populære strømmeplattformen for spill med mange millioner brukere. Her finner man alt fra folk som spiller for et publikum, til damer som bader og selger badevannet i etterkant. Ikke bare uskyldig moro.

WP står for Well Played og blir sagt når en ønsker å vise sin respekt for motstanderen som enten vant over deg, eller utviste et ferdighetsnivå man fant imponerende.