2023 er blitt omtalt som ett av tidenes sterkeste år for dataspill, med kritikerroste lanseringer som Baldur's Gate III, Alan Wake II og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vi har sett opptil flere nye Super Mario-utgivelser, nylanseringer av skrekk-klassikere som Resident Evil 4 og Dead Space, og en rekke innovative spillkonsepter fra mindre, uavhengige studioer. Ikke minst har det kommet flere spennende norske utgivelser.

I denne videogjennomgangen får du se et tilbakeblikk på spillåret 2023, og et utvalg av de store og små spillene som har definert det.