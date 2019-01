Mandal Jazzklubb åpner året med Jøkleba

MANDAL I 1990 dannet Per Jørgensen, Audun Kleive og Jon Balke trioen Jøkleba. Helt fra starten etablerte trioen seg som et av de mest spektakulære, uforutsigbare, kreative og nyskapende bandene på den skandinaviske jazzscenen med sin frapperende kommunikasjon og musikalske magi i skjæringspunktet mellom det komponerte og det fritt improviserte.

Frem til tidlig på 2000-tallet leverte Jøkleba plateutgivelser og konsertopplevelser som etter hvert gav bandet tilnærmet legendestatus i jazzkretser. Omkring 2005 la de tre ned bandet, men til manges store begeistring, kom Jøkleba sammen til konsert igjen på Vossajazz i 2011.

Mottakelsen og responsen var overveldende. Siden da har Jøkleba gitt ut sin 4. plate, Outland, på ECM og spilt sporadiske konserter i inn- og utland. I perioden 24. januar til 03. februar - under Vinterjazz 2019 - er trioen klar for turné til jazzklubbene i Agder og Telemark i regi av Sørnorsk jazzsenter - en stor begivenhet for jazzmiljøet i regionen! Jøkleba avslutter sørnorsk-turneen med konsert i Buen 3. februar.

Jan Rune Pedersen, Mandal Jazzklubb