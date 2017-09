MANDAL Nå er fotoklubben ajour med bildene fra månedskonkurransen, så i dag kan Lindesnes presentere vinnerbildene for august.

Slik beskriver Brit Indahl Lande vinnerbildet, som har tittelen «Morgenstemning»:

– Bildet er tatt i sommer på en tur til Svalbard. Var ombord i den gamle hurtigruta Nordstjernen på vei til 80 grader nord nordvest for Ny Ålesund. Den ene morgenen var det utrolig vakkert! Tåka letta og isfjell seilte forbi. Det var vanskelig å ta seg tid til frokost. En magisk morgenstund i et fantastisk landskap som også er Norge!

Tekniske data: NIKON D500, f/8, 1/1000 sek, ISO 200, 50 mm.

Brit Indahl Lande

Speilinger på sølvplass

På andreplass finner vi Laila Buøs bilde «Stille vann».

– Bildet er tatt på Evje i midten av juli, hvor jeg var ute og fotograferte sammen med ei venninne. Vi jakta som vanlig på mange forskjellige motiver mens skravla gikk og timene fløy. Mellom vindpustene var dette vannet dørgende stille slik at vi fikk fine speilinger av vakre vannliljer. Tatt i lav høyde fra ei blaud myr, skriver Buø om bildet sitt.

Tekniske data: Canon EOS 700D, f/9, 1/640 sek, ISO 400, 400 mm.

Laila Buø

Gullvinge til bronse

Slik beskriver Elisabeth Syvertsen sitt «På den grønne gren», som fikk tredjeplassen:

– Dette fine eksemplaret av en Gullvinge fløy sammen med en annen Gullvinge i en litt «sliten» grøftekant. De fløy hurtig fra blomst til blomst, men plutselig satt den ene seg i et lite grantre i et par sekunder. Var heldig at det var en liten åpning mellom greinene slik at jeg fikk et bilde av Gullvingen på den grønne gren. Bildet er tatt med teleobjektiv.

Tekniske data: Canon EOS 70D, f/5.6, 1/2500 sek, ISO 1000, 352 mm

Elisabeth Syvertsen

Knut-Inge Paulsen

Arne Kvåle

Hilde Søderholm Skeie

Ole Kr. Ruud

Steinar Jostedt

Ole-Johan Grønstøl