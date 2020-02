– De små, magiske tingene er ofte de største opplevelsene

30. juli braker det løs for 17. gang med Eikerapen Roots Festival. Dag Lauvland (arkivfoto)

Artistene til den 17. Eikerapen Roots Festival er klare. Festivalsjef Sonja Brynjulfsen tror programmet har noe å by på for de fleste.

– Vi har bygd opp programmet for at det skal være noe for de fleste. Roots er jo veldig stort – et bredt emne. Det som er litt annerledes fra i fjor er at vi har med et par bluesband.