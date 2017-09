MANDAL

Slik beskriver fotografen selv bildet, som har tittelen «Synkronhopp»:

– Under en søndagstur for å se til noen sauene kom rådyrene frem på enga og jeg ble oppmerkom på at rådyrbukken viste stor interesse for råa. Det ble flere løperunder med mange luftige hopp, frem og tilbake over samme sauegjerde. På en av rundene løp de ved siden av hverandre og heldigvis var jeg på rett sted og med kameraet «skuddklart». Forestillingen ble rene hekkeløpet. Dette får jeg nok ikke oppleve igjen.

Tekniske data: Nikon D7200, f/6, 1/2000 sek, ISO 800, 150 mm.

Betatt av lundefugl

Brit Indahl Lande

Andreplassen er det Brit Indahl Lande som innehar med bildet «Lundefugl».

– Jeg har alltid vært betatt av det flotte nebbet til lundefuglen. I år fikk jeg anledning til å fotografere de på Hornøya utforbi Vardø. I fjor sendte NRK direkte-TV fra denne øya. Her skal lundefuglen ut på havet og fange fisk til familien, skriver Lande om bildet sitt.

Tekniske data: Nikon D500, f/8, 1/1000 sek, ISO 500, 420 mm.

I favorittskauen

På tredjeplass finner vi bildet «Hengende buffé» av Laila Buø. SlIk beskriver hun det:

Laila Buø

– Bildet er tatt i favorittskauen Furulunden. Det var fornøyelig å sitte på bakken og se på dette ekornet som hentet seg solsikkefrø i den hule trestammen. Imponerende hvordan det klarte å henge i bare et par klør mens det spiste.

Tekniske data: Canon EOS 700D, f/2,8, 1/320 sek, ISO 800, 140 mm.

Steinar E. Jostedt

Torstein Wremer

Elisabeth Syvertsen

Arne Kvåle

Hilde Søderholm Skeie

Ole-Johan Grønstøl