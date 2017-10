MANDAL Slik beskriver Årne Kvåle sitt vinnerbilde:

«Om Sjarmøren i Pels tar like gode bilder som Ansel Adams tviler jeg på – men stilen til ekornet bak sitt Eastman Kodak co. er virkelig profesjonell.

Hvordan bildet ble, og hva han tok bilde av vet jeg ikke for dette er et analogt kamera-og skogens Ansel Adams har en jobb å gjøre i skogens mørkerom før vi får svar på akkurat det».

Tekniske data: Nikon D500, 1/160 sek, blender 4, 210 mm, ISO 1600.

Årne Kvåle

Sky fugl med trøkk i nebbet

På andreplass finner vi Ole Kr. Ruuds «Håper det smaker ...».

Ole Kr. Ruud

Slik beskriver Ruud selv sitt bilde:

«Kjernebiter er en meget sky og vaktsom fugl som raskt flyr høyt opp i trærne når nære omgivelser føles utrygge. Etter at ungene har klekket og fløyet ut av reiret tigger de mat fra foreldrene. Her er det hannen som mater en unge med solsikkefrø som er lagt ut på foringsplass i hagen. Frø og fruktkjerner er fuglens hovedføde. Nebbets trykkraft til en voksen fugl er 30–48 kg.»

Tekniske data: Nikon D200, 1/250sek, blender 6,3, 600mm, ISO 1800.

I «lynets» hastighet

Torstein Wremers fuglebilder har innkassert mange pallplasser i fotoklubbens månedskonkurranser. Med «I dag er du min!» får Wremer en ny tredjeplass.

Torstein Wremer

«Bildet er tatt i Marnardal på Åkseth. Det var regn og dårlig lys denne morgenen. Spurvehauken brydde seg ikke om dette, der den jaget rundt for å sikre seg frokost. Dette går for seg i «lynets» hastighet og veldig vanskelig å fange. Jeg måtte stille kamera slik at det var mulig å ta bilde etter lysforholdene, men da på bekostning av skarphet og støy på bildet», skriver fotografen selv om bildet.

Tekniske data: Nikon kamera og linse. 1/1600 sek, bl. 5,3, 220 mm, ISO 12.800.

