Gjensyn med nyhetsbilder fra 1997

I 1997 hadde Håland Ballklubb store planer om opprykk. Store verdier gikk tapt under brannen i hos Tonica i. Og introduksjon av 6-åringen på skolen, gjorde at 7-åringene måtte begynne rett i andreklasse. Vi har funnet fram et knippe lokale nyhetsbilder fra 20 år siden.