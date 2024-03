«Oppenheimer», som skildrer historien om atombombens skaper, Robert Oppenheimer, var på forhånd nominert til 13 priser.

Den stakk til slutt av med sju av dem, blant annet til Christopher Nolan for beste regi, Cillian Murphy for beste mannlige skuespiller og Robert Downey Jr. for beste mannlige birolle.

– Vi lagde en film om mannen som skapte atombomben. Vi lever alle i Robert Oppenheimers verden, på godt og vondt. Så jeg vil gjerne dedikere denne prisen til fredsmeglere overalt, sa hovedrolleinnehaver Murphy i sin takketale.

Irske Cillian Murphy vant prisen for beste mannlige skuespiller for rollen som Robert Oppenheimer. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Nolans første

Regiprisen var den første Oscar-prisen til Nolan, en av Hollywoods fremste regissører de to siste tiårene.

Han har hatt flere filmer som har vært med i konkurransen, men det var en tre timer lang, intens dramafilm om Robert Oppenheimer og kappløpet om å lage verdens første atombombe som skulle sikre ham filmbransjens gjeveste utmerkelse.

Nolan påpekte i sin takketale at filmhistorien ikke er mer enn 100 år lang.

– Vi vet ikke hvor denne utrolige reisen kommer til å gå videre. Men det å tenke på at jeg er en betydningsfull del av den, betyr alt for meg, sa Nolan.

«Oppenheimer»-regissør Christopher Nolan vant sine første Oscar-priser for storfilmen. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

Eufori for Aurvåg

I filmen dukker også norske Trond Fausa Aurvåg opp i rollen som den ukrainske kjemikeren George Kistiakowsky.

– Stemningen er euforisk, sa han på telefon til NTB fra Hollywood kort tid etter utdelingen.

– Det var helt fantastisk at den vant så mange priser. Spesielt beste mannlige skuespiller, beste regi og beste film. Nå blir det vel fest resten av natten, men jeg må rekke et fly til Norge når klokka blir 4 her i natt, sa han videre.

Trond Fausa Aurvåg dukker opp i «Oppenheimer» som den ukrainske kjemikeren George Kistiakowski. Foto: Tuva Åserud / NTB

Svenske bidrag

Totalt ble det sju priser på filmen. De vant prisen for beste film, beste regissør, beste mannlige skuespiller, beste kinematografi, beste filmredigering og beste mannlige birolle.

Også Sverige bidro til filmen.

Den svensk-nederlandske filmfotografen Hoyte van Hoytema vant prisen for beste kinematografi, mens Ludwig Göransson vant prisen for beste filmmusikk.

– Til mine foreldre: Takk for at dere ga meg gitarer og trommemaskiner istedenfor TV-spill, sa Göransson i sin takketale ifølge TT.

Kun én pris til «Barbie» – fire til «Poor Things»

«Barbie», den andre av sommerens to store «blockbustere» var nominert til åtte priser. Fangsten ble én pris i kategorien beste originallåt for Billie Eilishs «What Was I made For?».

Flere priser ble derimot til «Poor Things», som vant fire priser. Den er regissert av greske Giorgos Lanthimos.

Filmen handler om karakteren Bella Baxter, spilt av Emma Stone, som blir vekket til live av en eksentrisk vitenskapsmann etter å ha begått selvmord.

«Poor Things»-hovedrolleinnehaver Emma Stone (t.h.) strevde med en ødelagt kjole da hun tok imot prisen for beste kvinnelige skuespiller. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

I sitt nye liv er hjernen hennes byttet ut med et barns. Stone ble belønnet med prisen for beste kvinnelige skuespiller. Hun har omtalt rollen som hennes favoritt til nå i karrieren.

– Oi, oi. Dette er overveldende, sa Stone, som måtte knote med både tårevåte øyne og en ødelagt kjole, i sin takketale ifølge AP.

Hjernen hennes er byttet ut med hjernen til et barn, og filmen følger Bellas reise mens hun blir stadig mer uavhengig og voksen. Filmen vant også priser i kategoriene for beste hår og sminke, kostyme og produksjonsdesign.

Forsinket av Palestina-demonstrasjon

Også krigen på Gazastripen ble et tema i forbindelse med utdelingen. Showet ble fem minutter forsinket, etter at en hundrevis av propalestinske demonstranter hadde samlet seg utenfor Dolby Theatre. I videoklipp i sosiale medier kan man se demonstranter som bærer palestinske flagg og roper «våpenhvile nå».

– Det blir sluppet bomber mens dere ser på, sto det på en plakat, ifølge Reuters. Flere av deltakerne på utdelingen bar røde jakkemerker med oppfordring til våpenhvile på Gazastripen.

Demonstrasjonen stanset trafikken utenfor utdelingen i rundt 20 minutter.

Krigen mellom Israel og Hamas ble tema også i takketalen til «The Zone of Interest»-regissør Jonathan Glazer, som er jødisk. Filmen vant i kategoriene for beste internasjonale film og beste lyd.

– Akkurat nå står vi her som menn som motsier sin jødedom, og holocaust blir kuppet av en okkupasjon som har ført til konflikt for så mange uskyldige mennesker, sa Glazer.

– Samme om det er ofrene for 7. oktober i Israel eller det pågående angrepet mot Gazastripen. Alle er de ofre for denne dehumaniseringen. Hvordan står vi imot? spurte han videre, og ble møtt med jubel og applaus.

Flere musikalske innslag

Mellom de forskjellige prisene ble det også tid til en rekke musikalske innslag. Blant annet spilte Billie Eilish spilte Oscar-vinneren «What Was I Made For?».

For å minnes skikkelser i filmbransjen som har gått bort siden forrige utdeling, framførte Andrea Bocelli og hans sønn Matteo «Con te Partiro», som også er spilt inn på engelsk med tittelen «Time To Say Goodbye».

Det var lystigere stemning da Ryan Gosling framførte «I'm Just Ken», den Oscar-nominerte låten Goslings karakter synger i «Barbie».