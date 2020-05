1. Mr. Frog. I en liten dam fant jeg et par frosker. De var ganske sky, men stadig oppe for å puste og sole seg litt. Ganske fascinerende å følge med når de dukket opp og ned, og ikke minst se på hvordan de brukte de lange bakbeina til fraspark. Sollyset traff dammen veldig fint og spilte på lag med både frosk og farger på vannet. En god bonus at det også var mygg tilstede. 1/320 sek, Bl. 7,1 400 mm, ISO 800.

