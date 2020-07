Postgirobygget roser Mandal for Skalldyrfestivalen

Postgirobygget poserer før de går på scenen på Gierts Karis plass. F. v.: Per Sarin Madsen, Nicolai Hauan, Daniel Hovik, Nils Petter Time og Arne Hurlen Vis mer Maja Hagen Torjussen

Postgirobygget har ankommet Mandal for å spille to konserter på rad, på Gierts Karis plass. De er klare for å gi publikum en feststemt aften.