– Jeg har ingen klagerett, men klagen er allerede sendt Fykesmannen fra en av naboene, sa Kalle Glomsaker dagen etter at utvalg for drift og forvaltning vedtok å fjerne bommen i Sandskargata i to år. – Utvalget har vedtatt enveiskjøring. Noe det vil ta ett år å gjennomføre fordi de trenger en skiltplan, sier han.

