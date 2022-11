Flekkefjord/Lyngdal ble seriemester

Betina Norum Ruenes ledet an med to av målene i 4-0-seieren over Flekkefjord/Lyngdal i J17 1. divisjon, Agder - høst. Flekkefjord/Lyngdal stakk av gårde med førsteplassen etter dagens kamp.