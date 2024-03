Mandag 22. januar oppsto det en gigantisk ispropp oppstrøms broen på Vigmostad. Nedstrøms broen på Vigmostad oppsto det også en enda større ispropp. Vigmostad proppen oppstrøms broen medførte en betydelig opphoping av vann som gjorde stor skade på Vigmostad skole. Isproppen nedstrøms Vigmostad broen og skaden som oppsto på grunn av dette, representerer nok en mangedobling av skadene i forhold til på Vigmostad skole. Skadene på bygninger og materiell gikk utover bolighus, næringsbygg, sommerhus og brannstasjonen. Flommen medførte også at eldre mennesker ble evakuert fra hjemmene sine. Situasjon er også synliggjort ved flere fyldige reportasjer i media under selve flommen og i tiden etterpå. Ismassene som kom utover dyrket mark nedstrøms Vigmostad broen vil nok være synlig til langt utpå våren/sommeren.

Alle de økonomiske tapene og skadene vil jo bli dekket gjennom naturskadepoolen som blir administrert av de forskjellige forsikringsselskapene. Det er med andre ord den vanlige norske kvinne og mann som bærer kostnadene. I løpet av kommende vår/ sommer er bygda tilbake til det normale igjen, for en stund.

Undertegnede har bodd ved elva Audna i mer 60 år. Jeg har sett hvordan elva har forandret seg fra begynnelsen av 1960-årene og fram til i dag. De største forandringene har imidlertid skjedd etter begynnelsen av 1990- årene. Mange hevder jo at alt dette har med klimaendringer å gjøre. Jeg vil ikke påstå at ikke klimaet endrer seg og at det kan ha en viss innflytelse på flomsituasjonen i vassdragene på Sørlandet (eksempelvis Audna og Mandalselva).

For Audna sitt vedkommende er det også mange med meg som kjenner elva svært godt. De er også helt enige om at det er svært uheldig forandringer av elveløpet oppstrøms Gislefoss som er hovedårsaken til flomsituasjonen nå. Gislefossen ligger cirka 20 kilometer kjøring fra Vigeland. Flom som har oppstått nedstrøms elveløpet fra Gislefoss har nok gjennom tidene forandret seg, men aldri på en slik måte som etter cirka 1990 der flomløp og kanalisering av elver fra Konsmo til Gislefoss ble sluttført.

Jeg kan videre nevne en del av de negative tingene som har skjedd siden den tid:

• Store sandmengder oppstrøms og nedstrøms Gislefossen.

• Gode fiskeplasser og høler er oppfylt med grus og sand på hele strekningen fra Gislefoss til Gaupefossen. En strekning på 12 kilometer langs vei.

• Strømforholdene i elva er totalt endret på en rekke steder.

• Store utgravninger av elveløpet og elvebunn på grunn av fartsøkning på vannet.

• Kort tid etter utgravingen og rettingen av elveløpet oppstrøms Gislefoss mot Konsmo, ble store mengder sand lagt inn på dyrket mark fra Tryland og nedover mot Gaupefossen.

• Flommene i elva er totalt endret på hele strekning fra Konsmo til Gaupefossen. Ingen flom oppstrøms Gislefoss, store flommer nedstrøms Gislefoss.

Hovedårsaken til flomproblemene skyldes åpenbart utskyting av flomløp og kanalisering av elva oppstrøms Gislefoss. Problemene med flom ble derfor flyttet fra området ovenfor Gislefossen til området nedenfor Gislefossen. Men hovedproblemet er i området Vigmostad. Flom i 2015 og 2017. To ispropper og flom nå i 2024. Beboerne ovenfor Gislefossen, på Seland og Viblemo har også gitt uttrykk for at området har blitt totalt endret etter kanaliseringen. Grunneier på Gislefoss har reist juridiske innsigelser mot Audnedal kommune (nå Lyngdal kommune) på grunn av grus og sand både oppstrøms og nedstrøms Gislefoss.

Kommunen har i sin tid garantert for følgeskadene av kanaliseringen. Kanskje noen av grunneierne nedstrøms Gislefoss også burde gå til juridiske skritt mot Audnedal/ Lyngdal kommune for de skadene som har oppstått? Skadene vil garantert gjenta seg i tiden fremover. Tre storflommer på under 10 år. Hva tenker Lindesnes kommune om dette? Ordfører Alf Erik Andersen var i Vigmostad flomdagen mandag 22. januar. Hva tenker ordfører Unni Nilsen Husøy om dette? Jeg imøteser en tilbakemelding.

Siden jeg nå tar tak i dette og håper på en videre dialog om forholdene, finner jeg det riktig å nevne mitt habilitetsforhold til min sønn, Karl Erik Christensen. Han og familien har hatt stor belastning gjennom tre flommer med totalskader av huset han bor i. Dette er også mitt barndomshjem. Huset er bygget på 1890-tallet og har aldri vært flomskadd før i 2015. I gamle dager bygget de ikke hus der det var fare for flom.

Kåre Christensen