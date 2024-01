Det meste er vel sagt om denne saken? Likevel har jeg lyst til å lufte noen tanker. Utgangspunktet for det hele er jo at våre politikere leter med lys og lykter etter tiltak som kan opprettholde, og helst styrke, kommunens økonomi i årene fremover. Det er deres plikt og det må vi alle respektere og berømme de for. Det ville vært uansvarlig om de ikke gjorde det. Men det er en utfordrende og vanskelig jobb. Ingen politiker kan trylle en bedre økonomi opp av hatten. Det er ikke til å unngå at man må knuse noen egg i prosessen. Noen vil nesten alltid bli berørt, men da er det viktig at kommunen viser forståelse, ved å gjøre seg til garantist for at en eventuell erstatning blir rettferdig og nullstiller det tapet en berørt part måtte få. Kanskje kommunen kunne gjøre en bedre jobb her?

Jeg prøver å se på området som begrenses av Kleven, Gismerøya, Natoanlegget, Sodevika og Strømsvika, kanskje det vi kan kalle for Klevebassenget, som en helhet, som blir «ofret» på fremtidens økonomiske alter. Rundt dette bassenget etablerer kommunen sine sjørettede næringsarealer og prisen er at det går endel natur og privat eiendom tapt. Klevebassenget blir da å oppfatte som en inntektsgivende «økonomist sone» for kommunen, mens for fritidsbåttrafikken blir det en transportetappe, uten den store naturopplevelsen. Etter min oppfatning bør det være en akseptabel løsning for alle parter. Oppsiden er som nevnt at dette på sikt vil kunne bidra til en bedret økonomi for kommunen. Utfordringen er at slike arealer ikke kan etableres i en fart når det dukker opp en interessent. Arealene må stå klare den dagen behovet er der.

Jeg ønsker imidlertid å bemerke noen forhold. Ut fra kartskissen i avisen vil utskipningen fra Sodevika ligge tett opp mot Natoanlegget. Jeg håper ikke at driften av natoanlegget skal forstyrres? I disse urolige tider bør det absolutt beholdes intakt og operativt. Men utenfor den planlagte utskipningen ligger det en lang grunne på bare 8–9 meters dyp, som sperrer hele vika. Denne vil kanskje måtte sprenges bort? Har man tenkt på å speilvende anlegget? Det vil si å legge utskipningen som en forlengelse av Strømsvika? Her er det brådypt ned til 60 meter og ingen sprenging i sjø vil være nødvendig. Kanskje vil da anlegget mot Natoanlegget på denne måten virke mindre dominerende?

Når det gjelder andre forhold som har vært oppe i debatten, så vil jeg bare si at det går an å sprenge skånende og støysvakt, det går an å jobbe nesten støvfritt og det går an å jobbe uten store rystelser. Av respekt for de protester vi har sett i denne saken mener jeg at kommunen bør sørge for at en slik skånende drift blir gjennomført. Kommunen har full anledning til å sette strengere krav en minstekrav. Det koster entreprenøren noe mere, men det bør være den pris han må betale for å få tillatelse til tiltaket. Og så må kommunen vise evne til å kontrollere at driftsvilkårene opprettholdes, så vi ikke får den samme fadesen med mineralsk slam i fjorden som i Strømsvika.

Til sist er det min oppfatning at kommunen med dette vil få nok industriarealer i denne delen av kommunen. Det er fortsatt mye ledig i Doneheia og Kvitmyrveien, for mange år fremover. Nå er tiden overmoden for å satse et annet sted. Derfor bør Jåbekk Syd skrinlegges snarest, til fordel for arealer ved Mandalskrysset og E39. Hvis ikke kommunen gjør noe her i ekspressfart så taper vi mot Lohnelier og Lyngdal, for der er man i full gang allerede. Vi har allerede mistet én bedrift, med tilhørende skatteinntekter, på grunn av dette.

Oddwin Skaiaa